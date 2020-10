A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition: PC-Umsetzung des Brettspiels veröffentlicht

Am 6. Oktober 2020 haben Asmodee Digital und Dire Wolf eine digitale Umsetzung von Christian T. Petersens Brettspiel A Game of Thrones: The Board Game für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 13. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 68 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition ist die digitale Version des meistverkauften strategischen Brettspiels von Fantasy Flight Games. Während des Spiels bauen die Spieler ihren Einfluss durch strategische Planung, meisterhafte Diplomatie und militärische Stärke über ganz Westeros aus. Was wirst du als Mitglied eines der großen Häuser tun; wirst du Westeros brutal erobern, Allianzen schmieden, dein Volk aufhetzen oder dir hinterhältig den Weg zum Thron bahnen?Basierend auf der Ein Lied von Feuer und Eis Bestseller-Buchserie von George R. R. Martin ist A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition mit bis zu sechs Spielern online oder lokal allein mit fünf computergenerierten Gegnern spielbar. Das Spiel beginnt nach dem Tod von König Robert Baratheon und gibt jedem Spieler die Möglichkeit, als eines der großen Häuser der Sieben Königreiche King’s Landing zu überfallen und den Eisernen Thron zu besteigen.Um zum Herrscher der Sieben Königreiche ernannt zu werden, hast du 10 Runden Zeit, Diplomatie und Kriegsführung zu deinem Vorteil zu nutzen, um strategische Gebiete auf der Karte zu erobern. Sei vorsichtig mit deinen Eroberungen, denn Ressourcen sind knapp und deine Truppen nicht entbehrlich. Versammle deine Armee, plane deine Befehle weise und besetze strategisch wichtige Länder mit deinen Fußsoldaten, Rittern, der Belagerungsmaschine und Schiffen. Nutze bekannte Charaktere aus deinem Haus im Tumult der Schlacht, um die Oberhand zu gewinnen und deine Feinde auszulöschen.A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition ist ein Spiel mit Verhandlungen und Täuschungen. Jede Rund verteilst du heimlich einen Befehlsmarker an jede deiner Armeen: versprich Untertützung, biete Frieden an, schmiede Allianzen, verrate einen verwundbaren Verbündeten - ein Haus, das seine Augen auf den Eisernen Thron geworfen hat, muss viele Räder in Bewegung setzen, um sein Ziel zu erreichen.Steigere die drei Einflussleisten, indem du deine hart verdienten Machtmarker setzt. Erhalte den Eisernen Thron-Marker, den Dreiäugigen Raben-Marker und den Valyrischen Stahl-Marker, die dir strategische und soziale Spielvorteile gewähren, um deine Gegner ins Schwanken zu bringen. Vergiss aber nicht, die Mauer im Blick zu behalten, hinter der sich eine Armee barbarischer Wildlinge sammelt, um deinen Kontinent zu erobern! Alle Häuser müssen zusammenarbeiten, um Machtmarker zur Verstärkung der Nachtwache zu sammeln und die Wildlinge aufzuhalten, oder die Konsequenzen könnten vernichtend sein..."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer