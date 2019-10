Audio Trip: VR-Musikspiel mit Stücken von Lady Gaga, Skrillex, Zedd und deadmau5 im Early-Access erschienen - 4Players.de

Nicht nur in Beat Saber kann man rhythmisch die VR-Controller schwingen: Entwickler Kinemotik Studios und Publisher Andromeda Entertainment haben gestern das VR-Musikspiel Audio Trip im Early-Access veröffentlicht. Musik wird von bekannten Künstlern wie Lady Gaga, Skrillex, Zedd und deadmau5 beigesteuert.

Das Prinzip mit seinen langgezogenen Noten scheint sich im Wesentlichen an Airtone zu orientieren; zudem muss man wie in Beat Saber auch Barrieren ausweichen. Der Titel ist auf Steam sowie in den Stores von Oculus und Viveport erhältlich, und zwar für 18,99 Euro.



"• Move your whole body to catch gems, ride ribbons, dodge barriers and smash drums

• Music by top artists Lady Gaga, Skrillex, Zedd, deadmau5, and more

• Exhilarating choreography by a professional dancer

• Choreographer tool - create your own moves to share with friends

• Burns as many calories as singles tennis

• No dance experience required"