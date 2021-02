Overwatch 2: Mehr Details zu den Helden-Missionen (Koop), den Helden-Talentbäumen und den PvP-Veränderungen

schrieb am 20.02.2021 um 15:36 Uhr

Vieles in der Präsi von gestern klingt das OW2 wohl noch recht weit weg ist, wahrscheinlich frühestens Ende 22.Alle Änderungen klingen bisher sinnvoll für mich auch wenn es für mich gereicht hätte einfach ein Coop Spin Off zu entwicklen und die anderen Änderungen einfach als Patch anzubieten. Aber gut nach 5 Jahren will Blizzard auch mal wieder Geld von den Leuten sehen die keine MTX nutzen.