Overwatch 2: PvP-Änderungen, Monte-Carlo-Map und mehr vorgestellt

Der Online-Shooter Overwatch 2 soll Fünfer-Teams einführen, während Teil 1 mit Sechser-Teams arbeitete: Das hat Blizzard in einem Livestream ( via ign.com ) verkündet. Des Weiteren sollen Tanks angepasst werden, so dass sie eher die Rolle für Nahkampf-Attacken einnehmen, statt sich tendenziell wie stationäre Schilde zu verhalten.Neuerdings wird jede Klasse zudem eine neue passive Fähigkeit hinzubekommen: Bei Damage Heroes z.B. ist es ein Geschwindigkeits-Bonus, die Support-Klasse wird sich heilen können, sofern sie eine längere Zeit lang keine Treffer eingesteckt hat. Die neue Karte Monte Carlo ähnelt dem realen Vorbild mit kostspieligen Anwesen auf steilen Anhöhen - allerdings mit einem futuristischen Einschlag.Weitere Änderungen betreffen die Entfernung des Assault-Modus aus dem kompetitiven Quick-Play, während er in "Custom" verfügbar bleibt. Neu ist der Modus Push im Stil eines Tauziehens, in dem ein Roboter in Richtung des gerade unterlegenen Teams geschoben wird. Dieser findet etwa auf der Rom-Karte statt.Blizzard experimentiere weiter viel mit frischen Modi-Typen, welche die Lücke des entfernten Assault-Mode füllen könnten - einer davon könnte in naher Zukunft enthüllt werden - so eine Andeutung. Neben New York, Toronto, Rom und Monte Carlo seien weitere Exemplare in Arbeit, die aber nicht unbedingt aus dem Story-Modus stammen werden.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau