Overwatch 2: Wird Free-to-play und erscheint im Oktober

Gratis für alle

Early-Access-Start am 4. Oktober

Der PvP-Multiplayer von Overwatch 2 wird Free-to-play. Das haben ActivisionBlizzard und Microsoft auf dem Xbox und Bethesda-Showcase bekanntgegeben. Die Mehrspieler-Gefechte sollen im Oktober 2022 starten.Damit lieferten die Entwickler die Antwort auf die von vielen Fans lange gestellte Frage: Warum gibt es Overwatch 2 überhaupt? Immerhin machten viele gezeigte Szenen bisher nicht den Eindruck, wesentlich mehr als nur ein Update von Overwatch zu bieten.Mit der Umstellung auf das Free-to-play Modell dürften sich ActivisionBlizzard aber völlig neue Spielerschichten erschließen, die aus Valorant oder League of Legends kommend einen kurzen Blick auf den Blizzard-Shooter werfen wollen.Interessierte Spieler können am 4. Oktober in den Early Access starten. Dabei wird Overwatch 2 Crossplay über alle Plattformen bieten - und es wird zunächst nur der PvP-Multiplayer spielbar sein. Außerdem ist eine neue Tank-Heldin namens Junker Queen am Start.Overwatch 2 wird für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X sowie Nintendo Switch erscheinen.