Overwatch 2: Nächster Beta-Test startet am 28.Juni

Zweiter Betatest in Kürze

Neue Karte und die Junker Queen

Der nächste Beta-Test für Overwatch 2 steht an. Schon am 28. Juni können Spieler einen neuen Charakter und eine neue Karte anspielen. Die Anmeldung für Interessierte startet schon am 16. Juni.Alle, die Overwatch 2 ausprobieren möchten bevor das Spiel im Oktober erscheint, haben jetzt eine weitere Chance. Der zweite Betatest des Mehrspieler-Shooters steht an und startet bereits am 28. Juni 2022. Schon ab morgen, 16. Juni, können sich interessierte Spieler für die Beta-Phase anmelden. Dann sollen auch weitere Infos nachgeliefert werden.Bereits bekannt ist: In der Beta wird eine neue, noch nicht näher spezifizierte Karte getestet werden können. Außerdem wird die neue Heldin "Junker Queen" spielbar sein. Der 34. Overwatch-Charakter wird eine Tank-Heldin sein, die eine Shotgun und eine Zweihand-Axt mitbringt.Overwatch 2 soll am 4. Oktober 2022 im Early Access auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch erscheinen. Der Mehrspieler-Part wird im Free-to-play-Modell spielbar sein.Letztes aktuelles Video: SojournSpielszenenTrailer