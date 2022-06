Overwatch 2: Keine Lootboxen - dafür Store und Season Pass

Weg mit den Lootboxen

In Overwatch 2 wird es keine kosmetischen Freischaltungen mehr per Lootbox geben. Das kündigte Publisher ActivisionBlizzard an. Stattdessen werde man auf einen Season Pass und Store setzen.Wie auf dem Xbox-Showcase am vergangenen Sonntag angekündigt, wird der PvP-Multiplayer von Overwatch 2 am 4. Oktober als Free-to-Play-Spiel an den Start gehen. Da stellt sich schnell die Frage nach der Monetarisierung - nicht zuletzt, nachdem bei Diablo Immortal bewiesen wurde, wie man die maximale Gier in ein Free-to-Play-Spiel integrieren kann.Overwatch 2 wird in diesem Zusammenhang auf einen klassischen Season Pass sowie einen Store setzen, in dem kosmetische Items direkt gekauft werden können. Die Ausschüttung von Belohnungen über Lootboxen - wie sie in Overwatch bis heute vorgesehen sind - werden nicht mehr implementiert.In einem Interview mit Gamespot sagte Game Director Aaron Keller, durch diesen Wechsel gäbe man Spielern die Entscheidung zurück, was genau sie im Spiel haben wollen und was nicht.Overwatch 2 wird am 4. Oktober mit Saison 1 starten und alle neun Wochen in eine neue Saison mit einem neuen Season Pass wechseln. Jede zweite Saison soll einen neuen Helden einführen, sodass das Roster alle vier bis fünf Monate erweitert wird.Die übrigen Saisons sollen neue Maps oder Spielmodi einführen. Damit wird der Fahrplan für Overwatch 2 erheblich klarer als der Update-Zyklus von Overwatch - über den sich Fans in der Vergangenheit schon öfter beschwert haben.