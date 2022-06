Overwatch 2: Blizzard erklärt wie Lootbox-Inhalte übernommen werden

Was passiert in Overwatch 2 mit Lootboxen aus dem ersten Teil?

Im Zuge eines Reddit-AMA erklärte Blizzard jüngst, wie man mit den Inhalten von Lootboxen und anderen gesammelten Währungen beim Umstieg vom ersten Teil auf Overwatch 2 verfahren möchte.Neben den vielen anderen Fragen, die auch ihr euch sicherlich seit Wochen zu Overwatch 2 stellt, war auf Reddit vor allem ein Thema für die Nutzer von Interesse: Was passiert eigentlich mit unseren gehorteten Lootboxen oder angestauten Credits, die wir aktuell noch auf dem Account des ersten Teils besitzen? Die Nachricht, dass Blizzard zumindest die Lootboxen gänzlich aus dem Sequel entfernen möchte, verkomplizierte die Angelegenheit dabei noch einmal.Diese Frage beantwortete uns nun niemand Geringeres als Jon Spector, seines Zeichens Commercial Lead für Overwatch , höchstpersönlich. Die Lootboxen, die wir im ersten Teil fleißig gesammelt, doch niemals geöffnet haben, werden mit Overwatch 2 übernommen. Dabei gibt es allerdings einen kleinen Haken: Beim Transfer auf den zweiten Teil werden sie automatisch geöffnet und ihre Inhalte auf deinem Account gutgeschrieben.Auch zu den weiteren Inhalten wie Credits oder Wettbewerbspunkten äußerte sich Spector auf Reddit: "Wir werden eine detailliertere Erklärung zu all diesen Themen geben, bevor Overwatch 2 im Oktober live geht. Um euch aber schon jetzt eine schnelle Antwort zu geben, werden die bestehenden Währungen (Credits, OWL-Token und Wettbewerbspunkte) mit in Overwatch 2 kommen."Die Aussage des Commercial Lead klingt nur logisch: Mit dem Umstieg auf das kostenlos spielbare Overwatch 2, welches schon am 4. Oktober 2022 erscheinen soll, ersetzt man das bisherige Loot-System mit einem Battle Pass , der uns kosmetische Shop-Inhalte freischalten lässt. Schon in wenigen Tagen, am 28. Juni, startet die Beta für Overwatch 2. Letztes aktuelles Video: SojournSpielszenenTrailer