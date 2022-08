Overwatch 2: So funktioniert das Cross-Progression-Feature

Wie verbinde ich meine Accounts?

Wie genau werden Gegenstände und Fortschritt zusammengeführt?

...

Skins, Emotes, das Spielniveau und vieles mehr könnte sich auf dem Account von Spielern des teambasierten Arena-Shooters Overwatch seit dem Release 2016 angesammelt haben. Der US-amerikanische Entwickler Blizzard Entertainment hat nun bekannt gegeben, dass es ab dem 16. August möglich sein wird, mehrere Original-Overwatch-Accounts von verschiedenen Plattformen zusammenzuführen, um alle Gegenstände und den gesammelten Fortschritt auf ein einzelnes Profil des zweiten Teils zu übertragen.Der erfolgreiche Multiplayer-Titel ist abseits des PCs auf mehreren Konsolen vertreten: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Der Wunsch seine Accounts miteinander verknüpfen zu können, sollte somit keine Seltenheit sein und auch ziemlich verständlich, schließlich ist in Heldengalerie und Spielniveau viel Zeit und eventuell auch Geld geflossen. Wichtig hierbei ist allerdings, dass immer nur ein Account pro Plattform verbunden werden kann. Wer also zwei Accounts auf dem PC verbinden möchte, muss sich wohl oder übel für einen entscheiden.„Ab dem 16. August werden alle Spieler mit einem verknüpften Konsolen-Account beim Einloggen aufgefordert, die Accounts zu identifizieren, auszuwählen und zu bestätigen, die sie zusammenführen wollen. Sobald ihr dies bestätigt habt, bereiten wir die Zusammenführung eurer Accounts bis zur Veröffentlichung von Overwatch 2 vor.“ Der Fortschritt wird dabei auf dem Battle.net-Account gespeichert, welcher für den zweiten Teil benötigt wird - Es wird allerdings nur eine Möglichkeit geben seine Accounts zusammenzuführen, der Bestätigungs-Knopf sollte also mit Bedacht betätigt werden.Mehrfach vorhandene kosmetische Gegenstände aller Plattformen werden in einem einzigen Battle.net-Account zusammengeführtRanglistenmatches und Spielniveau werden nach Eingabepools von PC und Konsolen getrennt. Wenn Spieler mehrere Konsolen-Accounts zusammenführen, wird der höchste Rang übernommen.Gesamtwerte, wie Spielzeit und Anzahl der Siege, werden zusammengezählt. Bei Bestwerten, wie Heldengenauigkeit oder Killstreaks, wird der höchste Wert von den zusammengeführten Accounts übernommen.Eure höchste Anerkennung wird auf euren zusammengeführten Account übertragen.Die Overwatch-Credits werden nach der Zusammenführung der Accounts zusammengezählt.Mehr Informationen zum Cross-Progression-Feature findet ihr auf der Overwatch-Webseite . Overwatch 2 soll am 04. Oktober erscheinen.