Overwatch 2: Neue Helden im Battlepass und die erste Roadmap

Neue Helden im Battlepass

Die erste Roadmap für Overwatch 2

Die komplette Overwatch-2-Roadmap seht ihr hier:

Neueste Unterstützungsheldin, Kiriko (sofortige Freischaltung für zurückkehrende Overwatch-Spieler; verfügbar im kostenlosen und Premium-Battle-Pass für neue Spieler)

2 epische Skins

1 Waffenanhänger

2 Souvenirs

1 Highlight-Intro

14 zusätzliche Gegenstände (Emotes, Siegesposen, Namenskarten, Sprays, Spielersymbole, usw.)

Prestige-Titel (8 verdienbare Titel, die nur nach Abschluss des gesamten Passes verfügbar sind)

Sofortiger Zugang zu Kiriko

20% XP Battle Pass Boost

1 Mythischer Skin

5 Legendäre Skins und 1 Epischer Skin

3 Play of the Game Intros

4 Waffenanhänger

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Posen

6 Namenskarten

30+ zusätzliche kosmetische Belohnungen

ActivisionBlizzard wird neue Helden bei Overwatch 2 im Battlepass veröffentlichen. Mit dieser Ankündigung bestätigen die Entwickler ein Gerücht, was unter Spielern bereits heißt diskutiert wird. Außerdem wurde eine Roadmap für den Helden-Shooter angekündigt.Neue Helden wird es im Free-to-play-Shooter Overwatch 2 nur über den Battlepass geben. Inhaber der Premium-Variante, werden die Helden sofort freischalten, während Gratis-Spieler bestimmte Level erreichen müssen, um Zugriff auf die neuen Charaktere zu haben, die das Roster des Titels im gewohnten Season-Format nach und nach erweitern werden.Im Rahmen des Free-to-play-Modells scheint dieser Soft-Lock der neuen Figuren einigermaßen harmlos zu sein - schließlich hätte man wie andere Spiele auch auf ein reines Premium-Modell setzen können. Auch sollen Helden nicht "verpassbar" sein - in kommenden Seasons sollen zuvor nicht freigeschaltete Charaktere weiterhin erreichbar sein. Wie genau das ablaufen soll, spezifizierte ActivisionBlizzard allerdings nicht.Auch sollen nur neue Overwatch-2-Helden von dieser Form der Freischaltung betroffen sein. In Overwatch 2 vorhanden Figuren wird man nicht über einen Battlepass freispielen müssen. Overwatch 2 wird am 4. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, XBS und Switch erscheinen.Zudem wurde die erste Roadmap für Overwatch 2 veröffentlicht. Hier wird spezifiziert, in welchen Abständen die Seasons gestartet werden und welche neuen Inhalte Spieler von der jeweiligen Saison erwarten können. Klar ist: Erst mit Season 3 wird der PvE-Modus gestartet. Vor 2023 wird es also nur PvP-Gefechte in Overwatch 2 geben. In Season 1 wird die neue Support-Heldin Kiriko zum Figuren-Roster hinzukommen. Was die Heldin kann, seht ihr im passenden Trailer.Der Inhalt des Battle Pass für Season 1 liest sich wie folgt:Letztes aktuelles Video: SojournSpielszenenTrailer