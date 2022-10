Overwatch 2: Launch durch Cyberangriff massiv beeinträchtigt

DDoS-Angriff legt Overwatch-Server lahm





Der Start von Overwatch 2 steht unter keinem guten Stern: Der anfängliche Server-Schluckauf wurde durch einen DDoS-Angriff noch verschlimmert und Spieler steckten in gewaltigen Warteschlangen fest.Um die bereits verärgerten Fans über die Lage zu informieren, schaltete sich Blizzard-Präsident Mike Ybarra höchstpersönlich ein und schrieb auf Twitter: „Unglücklicherweise erleben wir einen massiven DDoS Angriff auf unsere Server. Die Teams arbeiten hart daran, die Sache abzumildern und in den Griff zu bekommen. Das führt zu vielen Verbindungsproblemen und -abbrüchen.“Als DDoS-Angriff ( Distributed Denial of Service ) wird dabei eine Cyber-Attacke bezeichnet, bei der man einen Server durch eine Vielzahl von künstlich herbeigeführten Anfragen zur Überlastung bringt. Aufgrund der vielen Spieler waren die Server von Overwatch 2 zwar ohnehin schon am Stottern, durch den Cyberangriff sah man sich aber natürlich mit noch größeren Problemen konfrontiert.Game Director Aaron Keller meldete sich ebenfalls auf Twitter zu Wort und berichtete, dass man trotz eines zweiten Angriffs gut vorankomme: “Wir machen stetige Fortschritte was die Server-Probleme und die Stabilität anbelangt und arbeiten uns gleichzeitig durch einen zweiten DDoS-Angriff. Wir packen alle zusammen an and werden die Nacht durcharbeiten. Danke für eure Geduld, wir werden weitere Infos teilen, wenn wir können.“Auch abseits vom DDoS-Angriff ist der Launch von Overwatch 2 problemgeplagt. Im Overwatch-Forum listete man bekannte Komplikationen auf und bat Spieler um Mithilfe. Ybarra wiederum beschwichtigte Fans auf Twitter : „Die Teams arbeiten hart an den Server-Problemen von Overwatch 2. Wir sind demütig angesichts der großen Begeisterung der Spieler und werden uns weiter auf die Probleme fokussieren, damit die Spieler sich ins Vergnügen stürzen können! Danke für eure Geduld.“Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer Auf Reddit machen sich die Spieler über Blizzards Server lustig und posten Bilder von ihren absurden Wartezeiten. Viele berichteten von mehr als 30000 Spielern, die vor ihnen in der Warteschlange auf die Möglichkeit zum Einloggen warteten. Auch im Overwatch-Forum beschwerte man sich gestern über die extremen Wartezeiten, Fehlermeldungen und Verbindungsabbrüche.Schon vor dem Launch waren viele Fans unzufrieden mit den Entscheidungen, die Blizzard hinsichtlich Overwatch 2 getroffen hat. Der Wechsel von Bezahl-Titel zu Free-to-play und die damit einhergehende Einführung eines Battle Pass mit Bezahlschranke für neue Helden gerieten trotz der Abschaffung von Lootboxen in die Kritik.Die Nachricht, dass neue Spieler rund 100 Runden absolvieren müssen, um die Helden aus Overwatch 1 freizuschalten und der Zwang zur Angabe einer Telefonnummer aus Sicherheitsgründen sorgten bei Fans genauso für Bauchschmerzen wie der kürzliche Abgang des leitenden Helden-Designers Geoff Goodman . Overwatch 2 ist am 4. Oktober für den PC, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series sowie die Nintendo Switch erschienen.