Overwatch 2: Blizzard entfernt kontroverses Feature nach missglücktem Launch

Großteil der Spieler muss keine Telefonnummer hinterlegen

Katastrophaler Launch von Overwatch 2

Nach dem katastrophalen Launch von Overwatch 2 vor wenigen Tagen ruderte Blizzard nun bei einer kontrovers diskutierten Maßnahme zurück: Demnach soll der Zwang zur Angabe einer Telefonnummer als Sicherheitsvorkehrung nicht länger implementiert werden – zumindest für die meisten Spieler.Die unverhoffte Ankündigung erfolgte über das offizielle Overwatch-Forum : Man habe sich das Feedback der Spieler zu Herzen genommen und daraufhin diese Entscheidung getroffen. Weiterhin spezifizierte man in dem Forumspost, wer seine Nummer zum Spielen des Shooters trotzdem angeben muss.Die meisten Overwatch-Veteranen dürfen daher aufatmen: „Jeder Overwatch-Spieler mit einem verbundenen Battle.net-Account, was alle Spieler mit einschließt, die seit dem 9. Juni 2021 gespielt haben, wird keine Telefonnummer angeben müssen, um spielen zu können. Wir arbeiten an dieser Änderung und erwarten, dass sie am Freitag, dem 7. Oktober live geht. Wir sagen Spielern Bescheid, sobald die Änderung in Kraft getreten ist“, heißt es von Blizzard.Ganz verwerfen wollte man das als SMS Protect betitelte Programm aber nicht. Betroffen sind von der Maßnahme nun vor allem neue Spieler: „Wir haben uns weiterhin dem Kampf gegen störendes Verhalten in Overwatch 2 verschrieben – Accounts, die nicht mit dem Battle.net verbunden waren genauso wie neue Accounts müssen immer noch die Anforderungen unseres SMS Protect-Programms erfüllen, was dabei helfen soll, unserer Community gegen Cheating zu helfen. Wenn ein Spieler bei störendem Verhalten erwischt wird, könnte sein Account gebannt werden, egal ob er neu ist oder nicht.“Letztes aktuelles Video: LaunchTrailerDer Zwang zur Angabe einer Telefonnummer rief auch deshalb heftige Kritik hervor, weil Spieler mit Prepaid-Handys sich nicht mit SMS Protect registrieren konnten und damit von Overwatch 2 vollständig ausgeschlossen wurden. Da man zumindest für neue Spieler noch an dem System festhält, werden diese bei Prepaid-Nutzung auch weiterhin kein Overwatch 2 spielen können. Blizzard behält sich aber vor, „weitere Anpassungen in diesem Bereich vorzunehmen, wenn nötig.“Die Telefonnummer-Kontroverse begann bereits vor dem Release von Overwatch 2, auch der Launch selbst war für Blizzard allerdings ein ziemlicher Reinfall. Viele Spieler hatten mit extremen Warteschlangen zu kämpfen und mussten sich mitunter stundenlang gedulden, nur um in ihrer ersten Runde wegen Verbindungsproblemen wieder rauszufliegen.Außerdem wurden die Overwatch-Server gleich von mehreren Cyberangriffen getroffen, wodurch sich die Situation weiterhin zugespitzt hatte. Laut dem oben erwähnten Forumspost scheint man nun aber endlich Ruhe zu haben und kann sich weiter auf die Arbeit an der Server-Stabilität konzentrieren. Overwatch 2 ist am 4. Oktober für den PC sowie alle aktuellen Konsolen erschienen.