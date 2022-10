Overwatch 2: Blizzard verrät, wann die ersten Balance-Änderungen kommen

Overwatch 2: Erstes Balancing-Update für Saison 2 geplant

Tipps für bessere Performance und Gratis-Skin als Entschuldigung angekündigt

Zwar war der Launch von Overwatch 2 von dem einen oder anderen Problem überschattet, beim Balancing des Gameplays sieht Blizzard aber zumindest aktuell kaum Anlass für Veränderungen.Dies verrät der Entwickler im Zuge seines neuen Blog-Eintrages . Bis auf Zarya in Total Mayhem braucht sich also kein Overwatch 2-Held zu sorgen, dass Blizzard frühzeitig die Nerfkeule schwingt.Zwar gestehen die Entwickler durchaus ein, dass der eine oder andere Held etwas besser abschneidet als andere, man jedoch grundsätzlich mit der Gesamtstärke der Helden, wie es im Blog heißt, zufrieden sei. Vor allem Helden wie Sojourn und Genji seien zu Beginn der ersten Saison populärer gewesen, mittlerweile spricht man jedoch von einem ausgeglichenen Verhältnis."Jeder Held auf der Liste hat eine Siegquote zwischen 45 und 55 Prozent und wir planen keine unmittelbaren Änderungen an der Spielbalance, mit Ausnahme einer gezielten Anpassung an Zarya in Total Mayhem, die mit dem nächsten großen Patch am 25. Oktober in Kraft treten soll. Stattdessen plant unser Team eine Reihe von Balance-Änderungen für die zweite Saison, die im Einklang mit unserem Ziel stehen, dass sich das Spiel insgesamt ausgewogen und fair anfühlt und gleichzeitig jeder Saison eine eigene Identität verliehen wird." heißt es im Blog-Eintrag weiter.Darüber hinaus verspricht man, die Performance der Helden in Overwatch 2 weiter zu beobachten und sich das Feedback der Spieler anhören zu wollen, ehe konkrete Änderungen an der Balance für die zweite Saison festgelegt werden. Außerdem sei die neue Heldin Kiriko gut in der Community angekommen und wies eine beeindruckende Play-Rate in mehr als 75 Prozent der Matches zu ihrem Release auf.Zu guter Letzt bedankt sich Blizzard für die erste erfolgreiche Woche von Overwatch 2 und empfiehlt noch ein paar Einstellungen, die zu einer besseren Performance des Spiels führen sollen. Diese sah bei vielen Spielern in den ersten Tagen nach dem Launch eher bescheiden aus, hinzu kamen Serverabstürze sowie Cyberangriffe, die den Spielern das Leben schwer machten. Für all jene Umstände entschuldigte sich Blizzard jüngst und versprach, einen legendären Gratis-Skin sowie doppelte XP-Belohnungen in Overwatch 2 als Wiedergutmachung anbieten zu wollen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer