Overwatch 2: Trotz Problemen ein millionenfacher Erfolg

Overwatch 2: Spielerzahlen haben sich verdreifacht

Gratis-Skin und XP-Wochenenden angekündigt

vom 21. Oktober, 20:00 Uhr bis zum 24. Oktober, 20:00 Uhr

vom 28. Oktober, 20:00 Uhr bis zum 31. Oktober, 20:00 Uhr

vom 24. November, 20:00 Uhr bis zum 28. November, 20:00 Uhr

Der Launch von Overwatch 2 verlief gewiss nicht butterweich: Serverprobleme und Cyberangriffe sorgten zu Beginn für einen stotternden Motor. Dem Erfolg schadete das offenbar nicht.In den ersten zehn Tagen seit Release haben laut Blizzard über 25 Millionen Spieler einen Blick auf den Shooter-Nachfolger gewagt. Damit übertrifft Overwatch 2 seinen Vorgänger deutlich, wobei insbesondere die Umstellung auf ein Free-2-Play-System dabei geholfen haben dürfte."Der Start von Overwatch 2 war für Blizzard ein so wichtiger Moment. Wir sind begeistert, neue Spieler aus aller Welt in das lebendige Universum von Overwatch zu bringen und gleichzeitg die bestehende Blizzard-Community wieder willkommen zu heißen", freut sich Blizzard-Präsident Mike Ybarra in der offiziellen Pressemitteilung Darin heißt es auch, dass sich die täglichen Spielerzahlen im Vergleich zum Rekord des Vorgängers verdreifacht haben. Weitere Details dazu liefert die Pressemitteilung allerdings nicht.Der Erfolg gilt auch der neusten Heldin, Kiriko. Die neue Unterstützerin sei bei Spielern bisher sehr beliebt und ihre ultimative Fähigkeit wurde über zwei Millionen Mal in der ersten Woche ausgelöst. Über den noch ausstehenden PvE-Modus, der Teil von Overwatch 2 wird, will Blizzard hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt reden. Geplant ist dieser derzeit für 2023.Als Entschuldigung für die Launchprobleme kündigte Blizzard bereits vor einigen Tagen eine Wiedergutmachung an. Zum einen erhalten Spieler einen legendären Skin für den Helden Reaper gratis und zum anderen stehen Wochenenden mit doppelten Erfahrungspunkten vor der Tür.Mittlerweile hat Blizzard auch die genauen Termine für die Double-XP-Wochenenden verraten. An insgesamt drei Terminen erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte:Die Verdopplung gilt jedoch nur für die Erfahrungspunkte, die ihr für ein absolviertes Match erhaltet. Die Erfahrungspunkte für die täglichen, wöchentlichen und saisonalen Herausforderungen bleiben identisch.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer