Overwatch 2: Bug sorgt für massive FPS-Einbrüche – Map kurzzeitig deaktiviert

Nach dem holprigen Launch von Overwatch 2 sorgt nun ein neuer Bug für massive FPS-Einbrüche, wenn Spieler ihn gezielt ausnutzen. Die Map Junkertown wurde kurzzeitig deaktiviert.Allerdings soll die Map schon in wenigen Tagen zurückkehren, sollten bis dahin alle Probleme gelöst sein. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass auch die Helden Bastion und Torbjörn zeitweise nicht in Overwatch 2 zur Verfügung stehen werden, nachdem bekannt wurde, dass auch sie von spielbeeinträchtigenden Fehlern betroffen sind.Konkret handelt es sich um einen Fehler, der einen Gegenstand im Angreifer-Spawn von Junkertown betrifft. Auf diesen konnten Spieler schießen, um so den Server zu überlasten und die FPS-Werte aller Spieler in den zweistelligen Bereich oder sogar tiefer zu drücken. Vor allem Zaryas Beam, der konstant auf den Schrott schießt, entpuppte sich dabei als problematisch. Aus diesem Grund wurde die Map in Overwatch 2 nun bis zum 25. Oktober aus dem Spiel genommen, wie die Entwickler erklären "Unser Ziel ist es, die Map, zusammen mit Torbjörn und Bastion, mit unserem nächsten geplanten Update am 25. Oktober zu reaktivieren." heißt es konkret von Seiten Blizzards. Man entschuldigt sich außerdem für die Unannehmlichkeiten und bedankt sich unterdessen für die anhaltende Unterstützung der Community.Läuft alles nach Plan, dürfen wir also das Comeback der zwei gescholtenen Helden sowie der ikonischen Map, die schon im ersten Teil zur Auswahl stand, bereits nächste Woche feiern. Trotz den Schwierigkeiten zum Start ist Overwatch 2 ein millionenfacher Erfolg. Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer