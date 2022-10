Overwatch 2: Legendären Werwolf-Skin zum Halloween-Event gratis abstauben

Overwatch 2: So schnappt ihr euch den legendären Gratis-Skin

Gleich zwei kostenlose Items über Twitch

Auch in Overwatch 2 laufen die Halloween-Feierlichkeiten in vollem Gange. Grund genug, dass ihr einen legendären Skin für kurze Zeit kostenlos im Rahmen eines Twitch-Drops absahnt.Konkreter geht es dabei um Winstons furchteinflößenden Werwolf-Skin. Der wohl bekannteste genmanipulierte Gorilla des Blizzard-Universums mutiert mit diesem zu einem haarigen, heulenden und vom Licht des Mondes getriebenen Wolfsaffen.Zwar spendiert euch der Overwatch 2-Entwickler den legendären Gratis-Skin im Zuge seines Halloween Terror-Events, welches vom 25. Oktober bis zum 8. November läuft, nicht direkt , allerdings greift euch die Streaming-Plattform Twitch in diesem Jahr etwas unter die Arme.Dafür müsst ihr nichts weiter tun, als euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Konto zu verknüpfen. Ist dies erst einmal geschafft, entscheidet ihr euch ganz einfach für einen Streamer, bei dem die Drops beim Spielen von Overwatch 2 aktiviert sind. Anschließend müsst ihr insgesamt sechs Stunden lang zusehen, um an den legendären Werwolf Winston zu gelangen.Schon nach den ersten zwei zugesehenen Stunden werdet ihr mit einem kostenlosen Goodie belohnt: Das Werwolf Winston-Spray findet ihr dann nämlich unter euren Belohnungen auf Twitch. Wer ihn einlöst und weitere vier Stunden lang einem Overwatch 2-Stream beiwohnt, darf sich am Ende über das coole Outfit für den wilden Wissenschaftler freuen.Noch bis zum 6. November um 20 Uhr habt ihr die Möglichkeit, Winstons Skin für Overwatch 2 über Twitch zu erhalten. Solltet ihr euch fragen, wie ihr auf die benötigten Stunden auf Twitch kommt, sei euch folgendes verraten: Es reicht völlig aus, den Stream ohne Ton im Hintergrund oder über ein anderes Gerät wie zum Beispiel euer Smartphone laufen zu lassen. Overwatch 2 gilt trotz Startschwierigkeiten als voller Erfolg für Blizzard.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer