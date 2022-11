Overwatch 2: Doppelte XP am Wochenende, kostenlose Cosmetics und Ende der 1. Saison

Overwatch 2: Kostenlose Highlight-Intros für Junker Queen und Kiriko





Neuer Held Ramattra wird mit Gameplay-Trailer vorgestellt

Zum Ende der ersten Saison von Overwatch 2 gibt euch Entwickler Blizzard noch einmal die Chance, reichlich Erfahrungspunkte im Zuge eines doppelten XP-Events zu sammeln.Dieses startet bereits morgen und soll über das Wochenende hinweg bis zum 28. November laufen. So könnt ihr nicht nur die restlichen Stufen des Battle Pass erklimmen, sondern auch noch kosmetische Belohnungen in Form zweier kostenloser Highlight-Intros abstauben.Wer sich zwischen dem 22. und dem 26. November im Spiel einloggt, bekommt das "Five Fingers"-Highlight-Intro von Junker Queen geschenkt. Für Fans der japanischen Supporterin Kiriko gibt es im direkten Anschluss das "On the Wind"-Highlight-Intro abzusahnen. Bis zum 2. Dezember habt ihr Zeit, um euch jenes mit einem einfachen Login zu sichern.Bereits zuvor gab es das "Optics"-Highlight-Intro für Sojourn gratis, welches ihr ebenfalls mit dem Einloggen in Overwatch 2 gutgeschrieben bekamt. Blizzard feiert mit den Geschenken das Ende der ersten und den Start seiner zweiten Saison des beliebten Helden-Shooters, die am 29. November mit einem Gameplay-Trailer und einer entsprechenden Content Roadmap weltweit vorgestellt werden soll.Neben den doppelten Erfahrungspunkten und den kostenlosen Highlight-Intros dürfen wir uns noch auf weitere spannende Inhalte freuen, die schon bald ihren Einzug in Overwatch 2 feiern sollen. Schon am 26. November will Blizzard einen ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Helden Ramattra veröffentlichen.Mit diesem sollen wir einen besseren Einblick in die Fähigkeiten des neuen Tanks erhalten, bevor dieser sich dem bestehenden Charakter-Roster am 6. Dezember anschließt. Wenige Tage zuvor, am 2. Dezember, will man uns darüber hinaus eine neue Map für Overwatch 2 vorstellen. Wer schon jetzt etwas mehr über den neuesten Helden erfahren möchte, dem empfehlen wir einen Blick auf die Origin Story von Ramattra , die im Vorfeld seiner Einführung Informationen zur Hintergrundgeschichte preisgibt.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer