Overwatch 2: Neuer Held Ramattra lässt sich früher freischalten

Overwatch 2: Zehn Stufen weniger für den neuen Helden





Hey all! Quick update on some changes coming to Season 2. After reviewing data for Season 1, we're moving Ramattra in to Tier 45 of the Battle Pass and making a few more weekly challenges easier to complete. Excited for you all to see everything new in Season 2 starting tomorrow!



— Aaron Keller (@aaronkellerOW) December 5, 2022

Zweite Saison in Overwatch 2 gestartet

Am heutigen 6. Dezember ist nicht nur Nikolaus, sondern auch die zweite Saison von Overwatch 2 startet. Mit dabei ist unter anderem der neue Held Ramattra, der vor allem das Tank-Angebot erweitert.Wie schon Kiriko in der Season zuvor muss der Neuankömmling jedoch erst über den laufenden Battle Pass freigespielt werden. Allerdings senkt Blizzard etwas die Anforderungen, damit ihr dieses Mal schneller den neuen Helden ausprobieren könnt.Während Kiriko für Nicht-Besitzer von Overwatch erst im Battle Pass ab Stufe 55 freigeschaltet wurde, benötigt es für Ramattra lediglich 45 Stufen – und dieses Mal für alle Spieler. Dabei gilt weiterhin das Prinzip, dass der neue Held im kostenlosen Battle Pass erhältlich ist. Ihr müsst also nicht zwingend Geld ausgeben, um die zwei spielerischen Seiten Ramattras selbst erleben zu können Die Änderung, so schreibt es der Overwatch 2 Director Aaron Keller auf Twitter, erfolgte, nachdem man intern die erste Season ausgewertet hat. Zudem werden auch einige der wöchentlichen Herausforderungen in Season 2 einfacher zu erreichen sein.Auch dies sei die Folge des Feedbacks aus der ersten Saison, bei dem es durchaus viel Kritik an der Gestaltung des Battle Pass gab. Wie umfangreich die Änderungen sind und ob sie damit nun die Spielerschaft zufrieden stellen, wird sich schon bald zeigen.Denn ab heute, dem 6. Dezember, ist die zweite Saison offiziell gestartet. Das neue Update liefert jedoch nicht nur einen neuen Battle Pass mitsamt des Helden Ramattra, sondern auch eine neue Karte. Das Shambali-Kloster ist auf den Spielmodus Eskort ausgelegt und das ehemalige Zuhause zahlreicher Omnics, darunter auch das der Helden Zenyatta und Ramattra.Darüber hinaus kehren die Karten Rialto und Blizzard World zurück, während Hollywood und Watchpoint: Gibraltar vorerst aus der Map-Rotation verschwinden. In benutzerdefinierten Spielen können die Einsatzorte jedoch weiterhin gespielt werden.Zu guter Letzt bietet die zweite Saison ein paar Balance-Änderungen, mit dem Winterwunderland und Mondneujahr zwei kommende saisonale Events, Helden-Herausforderungen um bestimmte Charaktere freizuschalten und natürlich auch neue Skins. Letztere bedienen sich dieses Mal vor allem an der griechischen Mythologie, weshalb im Premium Battle Pass unter anderem ein Zeus-Skin für die Junker Queen wartet.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer