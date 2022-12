Overwatch 2: Winter Wonderland Event 2022 mit neuen Skins und klassischen Modi

Overwatch 2: Winter Wonderland Event bringt 4 spannende Spielmodi zurück

Mei's Snowball Offensive

jeder spielt als Mei

6v6

Single-Elimination

Schneebälle als Munition, können aufgefüllt werden

Snowball Deathmatch

jeder spielt als Mei

8 Spieler

Free-for-All-Deathmatch

Möglichkeit, gegnerische Schneebälle zu fangen

erster Spieler mit 15 Kills gewinnt

Yeti Hunter

5 Spieler spielen als Mei, einer als Winston

5v1-Modus

fängt Winston alle Meis, gewinnt er das Spiel

stirbt Winston, gewinnen die Meis

Freezethaw Elimination

4v4-Tag-Mode

Spieler versuchen, gegnerische Spieler einzufrieren

Spieler aus dem eigenen Team müssen aufgetaut werden

sind alle Spieler aus einem Team eingefroren, gewinnt das jeweils andere Team

Epischer Skin für Brigitte gratis: Das müsst ihr tun

Warmhearted - Taue 15 Verbündete in Freezethaw Eliminaton auf

Caught A Cold - Fange 6 Schneebälle in Snowball Deathmatch

Abominable - Gewinne ein Spiel in Yeti Hunter als Yeti

Block of Ice - Blocke einen Schneeball mit Meis Eiswand

Unthawed - Gewinne ein Spiel in Freezethaw Elimination

Schneesturm - Gewinne ein Spiel in Snowball Deathmatch

Monster Hunter - Gewinne als Mei ein Spiel in Yeti Hunter

Time for Cocoa - Gewinne ein Spiel in Meis Snowball Offensive

Blizzards alljährliche Festtagsfeierlichkeiten kehren im Jahr 2022 mit dem Winter Wonderland Event in Overwatch 2 zurück. Neben neuen Skins erwarten euch vier klassische Modi.Zwischen dem 13. Dezember und dem 4. Januar des nächsten Jahres habt ihr Zeit, in das winterliche Wunderland einzutauchen und euch verschiedenen Herausforderungen zu stellen, bei denen ihr sogar einen kostenlosen Skin sowie weitere kosmetische Goodies in Overwatch 2 abstauben könnt.Während alte Hasen bereits wissen dürften, wovon wir sprechen , bekommen Frischlinge, die mit Overwatch 2 zum ersten Mal einen Blick in den Helden-Shooter werfen, nachfolgend alle wichtigen Infos zum Winter Wonderland Event 2022. Widmen wir uns also zunächst den stimmigen Spielmodi, die passend zum Fest für fröstelig-fröhliche Abwechslung sorgen sollen:Neben den wiederkehrenden Spielmodi, die schon zuvor über die Weihnachtstage in Overwatchs erstem Teil zur Auswahl standen , gibt es auch in diesem einige coole Herausforderungen zu bewältigen, die euch ein paar kostenlose Cosmetics sowie einen epischen Gratis-Skin in Overwatch 2 verschaffen.Bei den kosmetischen Goodies, die Blizzards Santa in seinem Sack für euch bereithält , handelt es sich um eine Reihe aus weihnachtlichen Sprays sowie ein thematisch passendes Outfit für Brigitte, das auf den ersten Blick sogar etwas an Elsa aus Disneys Animations-Hit Frozen erinnern mag. Die Sprays bekommt ihr für eure Teilnahme an den Arcade-Spielmodi spendiert und um den epischen Ice Queen-Skin für Brigitte in Overwatch 2 freizuschalten, müsst ihr euch sechs weiteren Event-Herausforderungen stellen:Obendrein gibt es dann noch eine Reihe neuer Skins, darunter eine Lebkuchenmann-Version von Bastion, Echo als eisigen Engel sowie den Hu Tou Mao Skin für Mei. Neben jenen kehren auch einige klassische Outfits, beispielsweise D.Va im niedlichen Rentier-Look, zurück in den Shop.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer