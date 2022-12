Overwatch 2: Zwei kostenlose Skins & mehr mit dem Weihnachts-Event abstauben

Overwatch 2: Epische & legendäre Weihnachts-Skins für Brigitte und D.Va kostenlos

Weitere Gratis-Goodies warten

In Overwatch 2 bekommt ihr über die Festtage nicht nur einen, sondern gleich zwei kostenlose Skins von Blizzard spendiert. Außerdem gibt es noch ein paar weitere Goodies obendrauf.Das Winterwunderland 2022 hat seine Pforten geöffnet und lädt ein, sich allerhand spaßigen Herausforderungen zu stellen. Als zusätzlicher Anreiz für das Abschließen jener winkt ein brandneuer Brigitte-Skin, der ein wenig an Elsa aus Disneys Animations-Hit Die Eiskönigin – Völlig unverfroren aus dem Jahre 2013 erinnern mag. Doch damit nicht genug.Bei dem zweiten Outfit, das ihr im Zuge des Winter Wonderland 2022 in Overwatch 2 abstauben könnt, handelt es sich um den legendären Schlitten-Skin für D.Va, mit dem die südkoreanische Shooter-Heldin sich und ihren Mecha in ein besonders feierliches Festtagskostüm wirft. Den seltenen Skin schaltet ihr in diesem Jahr völlig kostenlos frei, indem ihr ein paar gemütliche Stunden auf der Streaming-Plattform Twitch verbringt. Zwischen dem 25. Dezember und dem 4. Januar müsst ihr dazu nur auf Kanälen von Overwatch 2, bei welchen die Twitch-Drops aktiviert sind, einschalten.Habt ihr euren Battle.net-Account und euer Twitch-Konto über die entsprechende Verbindungsseite miteinander verknüpft, schaut ihr einem Streamer eurer Wahl vier Stunden lang zu und schon wandert der legendäre D.Va-Skin in das Inventar eurer Twitch Drops. Für zwei zugesehene Stunden gibt es schon vorher eine spezielle Siegerpose für D.Va obendrauf.Um den epischen Frostkönigin-Skin für Brigitte zu ergattern, müsst ihr aber selbst Hand anlegen. Sechs der im wahrsten Sinne des Wortes coolen Challenges gilt es abzuschließen, ehe euch und eurem Team Ice Queen Brigitte auf den Schlachtfeldern von Overwatch 2 zu einem kühlen Kopf verhilft. Die Herausforderungen sind dabei ganz unterschiedlicher Art und wir erklären an anderer Stelle ausführlich, wie ihr sie im Zuge des Winter Wunderlandes 2022 zum Abschluss bringen könnt. Dafür habt ihr bis zum Ende des Events am 4. Januar Zeit.Neben den beiden stimmigen Skins und der Siegerpose für D.Va gibt es sogar noch eine Handvoll weiterer Goodies, die ihr für Overwatch 2 spendiert bekommt. Schließt ihr vier bestimmte Herausforderungen ab, erwarten euch thematisch passende Ornament-Sprays im Stil von Kiriko, Junker Queen, Ramattra und Sojourn. Darüber hinaus gibt es für das Abschließen eben jener auch noch eine ordentliche Ladung Battle Pass XP dazu.Außerdem winken noch die beliebten Anhänger, die ihr an den Waffen eurer Helden anbringen könnt. Loggt ihr euch während des Winter Wonderlands 2022 in Overwatch 2 ein, erwartet euch der Wreath Weapon Charm als kleines Präsent. Den Snowman Weapon Charm gibt es für das Abschließen aller Event-Challenges ebenfalls ohne weiteres Zutun.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer