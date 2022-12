Overwatch 2: Frische Balance-Anpassungen - Neuer Held Ramattra direkt betroffen

Overwatch 2: Buffs für Ramattra im neuen Balance-Update

Orisa und Ana gestärkt – Doomfist, Sojourn, Tracer und Kiriko abgeschwächt





We took some time to assess Season 2 and made some quick changes to improve your experience!



🔥HOTFIXES COMIN’ IN HOT 🔥

👊Doomfist tuned

🤖Ramattra & Orisa buffed

🎯Ana gets some upgrades

🦿Sojourn abilities re-tuned

& More!



Full patch notes 📝 https://t.co/w2506s55gz



— Overwatch (@PlayOverwatch) December 15, 2022

Mit einem frischen Update wollen die Entwickler von Overwatch 2 den Helden-Shooter weiter ausbalancieren. Im Zuge dessen wird auch der neueste Charakter, Ramattra, angepasst.Jener fand erst vor wenigen Tagen seinen Weg in das Spiel. Darüber hinaus wurde noch bei weiteren Helden von Overwatch 2 seitens Blizzard Hand angelegt, um ihnen so einige Nerfs oder Buffs zu verpassen.Mit dem Release des Balance-Updates am 15. Dezember spendierte Blizzard Ramattra einige kleinere Verbesserungen seiner Fähigkeiten. So soll der neueste Tank im Aufgebot der Overwatch 2-Helden künftig von einer erhöhten Bewegungsgeschwindigkeit von 20 Prozent in seiner Nemesis-Form profitieren. Dies ermöglicht es ihm, gegnerische Helden leichter zu verfolgen. Außerdem wird dadurch automatisch auch die Stärke seiner Ultimate erhöht, die er so länger aktiv halten kann.Des Weiteren erhöht man Ramattras Rüstungsboni in seiner Nemesis-Form. Statt dem vorherigen Wert von 150 gibt es mit dem Buff nun einen Rüstungsbonus von 225. Und in seiner Omnic-Form verringert sich der Cooldown seines Schildes nun um ganze zwei Sekunden.Neben Ramattra darf sich auch Orisa über einen Buff freuen: Die Reichweite, auf die ihre Primärfähigkeit an Schaden verliert, wurde von 15 auf 20 Meter heraufgesetzt. Außerdem durchdringt ihre Ultimate nun beim Aufprall auch Barrieren. Supporterin Ana profitiert ebenso vom aktuellen Update: Sowohl die Heilung als auch der Schaden, den sie mit ihrem Scharfschützengewehr ausrichtet, wurde von 70 auf 75 erhöht und darüber hinaus hält der Effekt der biotischen Granat nun ganze vier statt zuvor drei Sekunden lang an.Doch Blizzard schwingt mit dem neuesten Patch von Overwatch 2 auch die Nerf-Keule: Doomfists Dampfhammer klingt künftig eine Sekunde langsamer ab. Außerdem benötigt er mit dem Faustschild künftig 100 Schaden statt den bisher nötigen 80, um den Dampfhammer zu aktivieren. Trifft er seine Gegner mit seinen Fähigkeiten, gibt ihm dies künftig auch weniger Lebenspunkte zurück.Auch Sojourn und Tracer sind von den Abschwächungen betroffen. Die schnelle Schützin erzeugt nun weniger Schaden mit ihren Impulspistolen, während Sojourn mit ihrem Disruptionsschuss ihre Ziele nicht länger verlangsamen kann. Obendrein wurde der Cooldown ihres Powerslides um eine Sekunde erhöht.Die fuchsige Unterstützerin Kiriko schien Blizzard ebenfalls zu stark: Die Dauer ihres Schutz-Suzus wurde von einer vollen Sekunde auf 0,85 Sekunden herabgesetzt. Aktuell läuft in Overwatch 2 im Übrigen noch das Winter Wonderland Event 2022. Wer sich den Herausforderungen im winterlichen Wunderland stellt und etwas Zeit auf Twitch verbringt, kann im Zuge dessen sogar zwei kostenlose Skins für Overwatch 2 abstauben. Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer