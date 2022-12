Overwatch 2: Weihnachtlicher Skin nur für kurze Zeit beinahe geschenkt

Overwatch 2: So holt ihr euch den legendären Gingerbread-Skin für Bastion

Das Winterwunderland hält Einzug in Overwatch 2

Kurz vor Weihnachten zieht sich das Team von Blizzard noch einmal die Spendierhosen an und „schenkt“ Overwatch 2-Spielern einen festlichen Bastion-Skin im legendären Lebkuchen-Outfit.Ganz umsonst könnt ihr den freundlichen Killerroboter zwar nicht in leckeres Gebäck einkleiden, aber der Preis von einer einzigen Overwatch-Münze grenzt dann doch beinahe an eine Gratis-Aktion. Weil Lebkuchen bekanntlich schnell hart und damit ungenießbar wird, gilt das Angebot für den weihnachtlichen Bastion-Skin allerdings nur bis zum 2. Januar 2023.Habt ihr euch seit dem holprigen Launch von Overwatch 2 bereits fleißig in die hitzigen Multiplayer-Gefechte gestürzt und wöchentliche Herausforderungen abgeschlossen, dürftet ihr die mickrige Gebühr von einer Overwatch-Münze sicherlich schon längst zusammen haben und könnt den legendären Gingerbread-Skin für Bastion problemlos eintüten.Falls ihr gerade erst in Blizzards Ego-Shooter eingestiegen seid, ist das allerdings auch kein Problem: Absolviert eine beliebige wöchentliche Herausforderung, dann habt ihr in kürzester Zeit genug Overwatch-Münzen bereit, um das weihnachtliche Outfit zu erstehen. Mit Microsofts Mithilfe habt ihr allerdings noch eine weitere Option.Die Microsoft Reward Points, die ihr beispielsweise durch Game Pass-Herausforderungen oder andere kleinere Aufgaben kassieren könnt, lassen sich nämlich in Overwatch-Münzen umwandeln. So bekommt ihr für 1.800 Microsoft Reward Points bereits 200 Overwatch-Münzen, wie PCGamesN berichtet. So müsst ihr auf festliche Feiertagsstimmung nicht verzichten, wenn ihr mit Bastion in die Schlacht zieht.Auch abseits des legendären Gingerbread-Skins für Bastion ist Overwatch 2 aktuell in Feierlaune und simuliert den Schnee, der trotz kalter Temperaturen in den meisten Teilen Deutschlands Wunschdenken bleibt. Wenn ihr euch bis zum 2. Januar 2023 im Spiel einloggt, gibt es daher zwei besondere Gratis-Geschenke für euch.Wenn ihr während der Feiertage noch ein wenig länger in Overwatch 2 verweilt, winken sogar noch weitere Belohnungen: Bis zum 3. Januar 2023 könnt ihr daher an weihnachtlichen Herausforderungen teilnehmen und unter anderem den epischen Ice Queen-Skin für Brigitte freischalten. Weitere Infos zum Winterwunderland und wie ihr den kostenlosen Weihnachts-Skin für D.VA freischaltet, verraten wir euch an anderer Stelle