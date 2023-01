Overwatch 2: Frische Informationen zum PVE-Modus

Overwatch 2: Wie steht es um den PvE-Modus?

Schrittweise Veröffentlichung der Kampagneninhalte – "große Ereignisse" geplant

Game Director Aaron Keller gibt endlich frische Informationen zum heißersehntenvonpreis. Jener soll, sofern alles nach Plan läuft, noch in diesem Jahr für den Helden-Shooter erscheinen.Dabei würde man die interne Strategie für den geplanten Release in diesem Jahr allerdings noch weiter finalisieren müssen, wie Keller zu verstehen gibt. Ursprünglich sollte der PvE-Modus zusammen mit dem Multiplayer von Overwatch 2 erscheinen, doch der Start von diesem liegt bereits Monate zurück.Im Interview mit den Kollegen von NME ließ Keller nun aber zumindest etwas durchscheinen, wie es um den PvE-Modus von Overwatch 2 steht und erklärt den Gedankenprozess von Blizzard, der hinter dem Release steht. Dass jener noch in diesem Jahr folgen soll, ist spätestens seit der Roadmap, die für das Jahr 2023 von den Entwicklern veröffentlicht wurde, keine Frage mehr.So verrät Keller zunächst, dass es das Team zwar geplagt hätte, ihre Spielinhalte in zwei Hälften zu teilen. Dennoch habe man dabei im Nachhinein betrachtet mit sicherer Gewissheit die richtige Entscheidung getroffen, wie er erklärt. Gründe für den Schritt liefert er natürlich direkt mit:"Wir konnten nicht alle Inhalte, die wir für Overwatch 2 entwickelt hatten, veröffentlichen, bevor die Kampagne fertig war", sagt Keller. "Wir haben uns gesagt: 'Wir werden unseren Spielern weiterhin Inhalte vorenthalten, damit wir alles zusammen mit unserer ursprünglichen Strategie - der Kampagne - veröffentlichen können, oder wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir über die Veröffentlichung des Spiels denken."Weil sich die Entwicklung des PvE-Modus allerdings hinzog und letzten Endes mehr Zeit benötigte, als Blizzard beabsichtigt hatte, musste das Release-Modell für diesen also noch einmal überdacht werden. Noch immer versucht das Team herauszufinden, wie man die wichtige Ergänzung für ihr Spiel am besten implementieren könnte.So überrascht es ebensowenig, dass die Details zum PvE-Modus von Overwatch 2 auch weiterhin eher nebulös bleiben. Denn obwohl die Veröffentlichung für das Ende des Jahres geplant ist, könne man Keller zufolge mit einer schrittweisen Veröffentlichung der Kampagneninhalte rechnen.Trotzdem gibt es Grund zur Freude. Laut den Entwicklern soll es sich bei der Kampagne um eine "große, übergreifende Erzählung" handeln, die uns tief in die Geschichten der Charaktere und ebenso "große Ereignisse" im Universum des Spiels eintauchen lässt.Derartiges Storytelling sei keineswegs "etwas, was man wirklich mitten in einem Multiplayer-Spiel machen kann", stellt der Game Director abschließend fest. Immerhin versüßt man uns die Wartezeit mit allerleiwird.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer