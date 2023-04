Overwatch 2: Neuer Support-Held Lifeweaver samt Fähigkeiten enthüllt

Overwatch 2: Dornröschen lässt grüßen – Der primäre und sekundäre Feuermodus

Lifeweavers weitere Fähigkeiten

Release und Hintergrundgeschichte von Lifeweaver

Es wird blumig:wird es beim nächsten Helden vonwieder etwas friedvoller.zettelt jedenfalls keine Rebellion an.Stattdessen setzt der neue Unterstützer auf lebenspendendes Licht, das er mit fortschrittlicher Biotechnologieverstrahlt, wenn die vierte Saison startet. Als Vorbereitung könnt ihr schon jetzt die Fähigkeiten von Lifeweaver studieren und die Hintergrundgeschichte des thailändischen Helden nachlesen.In einem neuen Blog-Post verrät Blizzard alle wichtigen Details zu Lifeweaver, darunter natürlich die verschiedenen Fähigkeiten des Unterstützers, mit denen er das Schlachtfeld erstrahlen lässt. Schon seinmacht den neuen Helden zu etwas ganz Besonderem, denn er hat gleich zwei davon.Mitkann er eine Blume aufladen, die dann zu Verbündeten fliegt und diese heilt, wobei die Stärke der Heilung von der Aufladungsdauer abhängt. Sein zweiter primärer Feuermodus hört auf den Namenund verschießt spitze Stacheln, die ordentlichen Schaden austeilen können. Ist der stachelige Feuermodus aktiv, kann Lifeweaver seine Verbündeten allerdings nicht heilen.Sein sekundärer Feuermoduslässt den Supporter hingegen eine Kapsel verschießen, die dann erblüht und eine Plattform bildet, mit der sowohl Verbündete als auch Gegner in die Höhe befördert werden. Die vertikale Fähigkeit soll für neue Positionierungsstrategien sorgen und kann offensiv und defensiv zugleich genutzt werden.Natürlich hat Lifeweaver aber auch noch andere Fähigkeiten im Gepäck, um seinen Teamkameraden in Overwatch 2 eine blumige Zeit zu bescheren. Mit demkann er Verbündete an sich heranziehen, wobei diese während des Vorgangs immun gegen Schaden sind. Ultimative Fähigkeiten werden durch den Rettungsanker aber nicht abgebrochen.Natürlich hat auch Lifeweaver eine eigene ultimative Fähigkeit, mit der er das Geschehen maßgeblich beeinflussen kann: Dererrichtet ein gewaltiges Hindernis aus Holz, dass vor Schüssen schützt und heilendes Licht spendet, während es wie Meis Eiswand den Weg blockiert – letzteres gilt natürlich für alle Spieler.Wie bereits erwähnt, wird Lifeweaver ab dem 11. April und somit zumin Overwatch 2 verfügbar sein. Käufer deskönnen den neuen Unterstützer natürlich sofort spielen, alle anderen dürfen ihn im Trainingsareal zumindest ausprobieren. Einen ersten Ausblick auf seine Fähigkeiten in Aktion bietet aber auch der oben eingebettete Gameplay-Trailer.In einem weiteren Werbevideo geht es derweil voll und ganz um, die sich neben seiner strahlenden Biolichttechnologie auch um seine Zeit an der Architech Academy in Vishkar dreht, wo er die Heldin Symmetra kennengelernt hat.mit dem beliebten Action-Anime One Punch Man spendiert.