Overwatch 2: Nach jahrelanger Entwicklung stellt Blizzard den geplanten PvE-Modus ein

You know the PvE story campaign in Overwatch 2, y'know the thing that justified the 2 at the end of the name? With replayable missions, skill trees for each hero, and long term progression.



Blizzard scrapped it and now it's tied to the battle pass.



It's actually fucking over. pic.twitter.com/4SOOLNnERm



— Thewhat (@Thewhat89) May 16, 2023





Aaron revealing what Overwatch 2 actually is pic.twitter.com/DkIz2E3XPu



— coriscaa (@coriscaa) May 16, 2023

2019: Blizzard kündigt miteine Fortsetzung seines Helden-Shooters an, die vor allem dieses Mal einebieten soll. Vier Jahre später ist von dieser nichts mehr zu sehen, denn dieObwohl Overwatch 2 bereits im vergangenen Jahr erschien, fehlte von der einst geplanten, jede Spur. Blizzard versprach damals, dass diese– aber daraus wird nichts mehr. Wie der zuständige Game Director Aaron Keller und Executive Producer Jared Neuss nun offiziell verkündeten.Bei der Ankündigung von Overwatch 2 verfolgte Blizzard noch große Pläne hinsichtlich der Kampagne: Die Helden-Charaktere sollten speziell angepasst werden, sie sollten auflevelbar sein und darüber hinaus versprach man eine stringente Erzählung. Im Kern war die Kampagne das, welche jetzt aber nicht mehr kommt.Stattdessen, so heißt es von Keller und Neuss in einem Video, wird man Overwatch 2 anderweitig mit PvE-Inhalten versorgen. Unter anderem sollen in zukünftigen Seasonsimplementiert werden, die aber auf den ersten Blick ein Stück weit wie die kooperativen Events aus dem Vorgänger klingen. Die ursprüngliche Idee der PvE-Kampagne mit dem Heldenmodus wird man jedoch nicht mehr abliefern: "Wir werden diesen Helden-Modus mit Talentbäumen und dem langfristigen Fortschritt … diese Dinge sind nicht mehr in unseren Plänen."Die Entscheidung, den PvE-Part drastisch zu reduzieren, wurde offenbar schon vor einiger Zeit getroffen. In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamespot heißt es von Keller, dass man bereits vor dem Release von Overwatch 2 festgestellt habe, dass man "dieses andere Spiel nicht bauen konnte." Schlussendlich sei Ende des letzten Jahres festgelegt worden, "dass wir all unsere Bemühungen auf das Live-Spiel und all unsere PvE-Bemühungen auf diesen neuen Handlungsbogen konzentrieren, den wir in Saison 6 einführen werden."Wie Keller und Neuss im Interview weiter ausführen, habe man sich im Grunde mit der Idee einer großen PvE-Kampagne übernommen, da man zeitgleich auch den Multiplayer-Modus von Overwatch 2 mit neuen Inhalten versorgen will. "Ich denke, der Umfang der Heldenmissionen war wirklich sehr groß, und was nötig war, um sie zu verwirklichen, wäre eine ziemlich beachtliche, enorme Leistung gewesen", so Keller. Aufgrund dieses Umstands habe man sich dazu entschlossen, die Ressourcen lieber in das Live-Spiel zu stecken, anstatt in eine PvE-Kampagne, die möglicherweise noch Jahre entfernt ist.Auf die Frage hin, wie Overwatch 2 nun seinen, verweist Keller auf die großen Änderungen im Multiplayer-Bereich: Der Wechsel zu einem 5vs5-Format, die Umstellung auf Free2Play, sowie einige technische Änderungen, die im Hintergrund stattgefunden haben. Außerdem habe man nun einen festen Plan für die Zukunft des Shooters.Zudem würde man ja nicht ganz von PvE-Inhalten abrücken, da man ab Season 6 die bereits erwähnten Story-Missionen einführt. "Ich hoffe also, dass die Spieler sehen können, dass wir uns immer noch dem PvE verschrieben haben und dass wir mehr mit der Handlung machen, als wir es jemals zuvor getan haben. Wir machen es nur auf eine andere Art und Weise, als wir ursprünglich geplant hatten", so Keller.Bei den Fans kommt die Nachricht der eingestellten PvE-Kampagne so gar nicht gut an. Viele äußern ihre Enttäuschung in den Kommentaren unter dem Video, auf Reddit oder in den sozialen Netzwerken.So schreibt der Reddit-Nutzer VanClyded etwa: "All diese Trailer, die PvE, Heldenanpassung und noch mehr von dem Zeug gezeigt haben, welches sie nun eingestellt haben. Unglaublich, dass sie damit alle gehyped haben. Die Battlepässe müssen sich echt gut verkaufen."Bei Twitter fasst es Thewhat89 derweil wie folgt zusammen:Andere setzen wiederum auf angepasste Memes, um ihrer Enttäuschung Luft zu verschaffen. Der überwiegende Tenor? Mit der Streichung hat sich Blizzard keinen Gefallen getan.Zwar wussteauch ohne Kampagne zu überzeugen, aber schon damals bemängelten wir den fehlenden PvE-Teil des Helden-Shooters. Dass dieser nun gar nicht kommt, dürfte dem Erfolg kaum behilflich sein.