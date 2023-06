Overwatch 2: Die ersten Story-Missionen gibt es offenbar nur im kostenpflichtigen Paket

Overwatch 2: Die ersten drei Missionen nur im Paket?

Dauerhafter Zugriff auf die Story-Missionen von Overwatch 2: Invasion

1.000 Overwatch-Münzen (entspricht dem Premium-Battle Pass)

Neuer legendärer Skin für Sojourn

Heldenfreischaltung für Sojourn

Ist ein Kauf notwendig?

Die große Heldenkampagne vonist zwar gestrichen, aber aufmüssen interessierte Spieler nicht verzichten. Mit der kommenden Saison will Blizzardins Spiel bringen, die aber allem Anschein nach nicht kostenlos werden.Obwohl Overwatch 2 ein Free2Play-Spiel ist, bei dem neue spielerische Inhalte über kostenlose Updates eingepflegt werden und die Finanzierung über kostenpflichtige Skins und Battle Pässe stattfindet, wird das beim PvE-Modus offenbar anders ausfallen. Dies deutet zumindest Entwickler Blizzard an, obwohl die Wortwahl nicht ganz eindeutig ausfällt.Um das vorweg aufzuklären: Die einst geplante, sehr umfangreiche Kampagne von Overwatch 2 inklusive der eigenen Talentbäume für die Helden wurde unlängst eingestellt. Stattdessen plant Blizzard in zeitlich nicht näher definierten Abständen immer mal wieder eigene Missionen in Overwatch 2 zu integrieren, die die Story des Universums erzählen. Den Anfang macht, die alsbetitelt wird.In dieser wird Blizzard neben einem neuen PvP-Modus, Skins und einem frischen Helden auch drei Story-Missionen einführen. Diese spielen in Rio de Janeiro, Toronto und Göteborg und lassen euch gegen die Feinde von Null Sector antreten, die bekanntlich nichts Gutes im Schilde führen.Der Haken? Um die Missionen spielen zu können, benötigt es dem Blizzard Blog nach offenbar ein. Erstgenanntes umfasst folgende Inhalte:Wer 25 US-Dollar zusätzlich investiert, erhält automatisch den Battle Pass der Saison 6 inklusive 20 Stufenfreischaltungen, zwei Skins für Cassidy und Kiriko, sowie insgesamt 2.000 Overwatch-Mützen.Die entscheidende Frage ist jedoch, ob das Paket zwingend notwendig ist, um die Story-Missionen generell spielen zu können. Immerhin spricht Blizzard sowohl im Deutschen als auch im Englischen beim Paket von einem, sprich über Saison hinaus. Ob das bedeutet, dass die Missionen während der Saison hingegen für alle interessierten Spieler kostenlos spielbar sind, geht aus der Wortwahl nicht hervor.Das englischsprachige Nachrichtenportal Forbes berichtet allerdings, dass ein Blizzard-Sprecher ihnen gegenüber bestätigt habe, dass der, wenn man den Story-Teil von Overwatch 2: Invasion spielen möchte. Eine Möglichkeit, die Missionen kostenlos zu spielen, würde es nicht geben. Man könne das Bundle aber auch noch nach Ende der Saison erwerben, um diesen Teil des Spiels permanent freizuschalten.Bei den Fans kommt die Entscheidung überwiegend wenig positiv an, da befürchtet wird, dass Blizzard in regelmäßigen Abständen für neue Missionen zur Kasse bittet. Während die eigentlich mal geplante große