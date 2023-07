Overwatch 2: Anime-Kurzfilm Genesis zeigt den Ursprung von Overwatch und der Omnics

Overwatch 2: So entstand das Omnic-Zeitalter

Zwei weitere Folgen geplant

Gefühlt seit der Enthüllung vonstellen viele Fans vor allem eine Frage an Blizzard: Können wir noch mehr von diesem Universum sehen?und mehr Hintergründe? Ingame lieferte Blizzard darauf bislang wenige Antworten, aber außerhalb der Multiplayer-Matches sah das anders aus.So war das schon beim ersten Spiel der Fall und auchgeht in diese Richtung. Mit einer neuengewährt Blizzard nun erneut einen kleinen Blick in das eigene Spieluniversum und auf die Ursprungsgeschichte von Overwatch – der Krieg gegen die Omnics.Der Name Overwatch steht eigentlich für eine ehemalige Elite-Gruppierung, die aus Wissenschaftlern, Soldaten und Abenteurern bestand, die im Zuge der Omnic-Krise gegründet wurde. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass die Omnics, Roboter mit einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz, in den Krieg gegen die Menschheit zogen?Der Ursprung dafür sitzt in der, die vor dem Krieg mit der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz das Leben der Menschen vereinfachte und sicherer gestaltete. Irgendwann begann man damit, diese AI mit Robotern zu kombinieren, um den Menschen viele trockene und alltägliche Aufgaben abzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung, aber dann kam, die die nächste Generation der Omnics erschaffen wollte und diesen Plan in die Tat umsetzte.In Folge dessen kam es jedoch irgendwann zur großen Omnic-Krise, bei der die Omnics eine Rebellion gegen ihre Erfinder einleiteten. Auch Mina Liao war darin verwickelt, denn sie wurde eine der ersten Gründerinnen von Overwatch und kämpfte somit schlussendlich gegen ihre eigene Erfindung.Wie die Omnic-Krise so langsam ihren Anfang nahm und welche Auswirkungen das hat, wird vermutlich die zweite Episode der Kurzfilm-Trilogie erklären. Diese erscheint bereits am kommenden. Das Finale folgt dann eine Woche später, am 20. Juli, und wird sich wohl intensiver mit dem Fall der Omnica Corporation beschäftigten.Im Spiel selbst wird das alles aber noch keine Rolle spielen. Erst mit der kommenden Season mit dem Namen Invasion wird es