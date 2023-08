Overwatch 2: Blizzards Helden-Shooter erhält äußerst negative Bewertungen

Spieler von Overwatch 2 nutzen den Steam-Release, um ihren Ärger auszudrücken

Spieler „betrauern immer noch den Verlust von Overwatch 1“

DudeGuyPal: „Ich betrauere immer noch den Verlust von Overwatch 1 und werde kein Geld für diesen Scam ausgeben“

Conpon: „Die Leute, die Overwatch-Pornos machen, arbeiten härter, als die Leute, die Overwatch machen“

Ornge: „Overwatch 2 hat keinen Respekt vor euch. Es ist ein Versuch, eure Geldbörse aufzureißen, während es sich als ein Spiel verkleidet, das es mal war. Ich startete 2016 […] Ich fühle darin immer noch die Experience, die ich so sehr liebe. Es ist nur zerfressen von so heftiger Geldgier, dass ich es niemandem empfehlen kann“

SCP_PhO3n1x: „Größter Pay2Win-Mist seit Overwatch das Update zu ‚2‘ erhalten hat. Die neuen Charaktere sind OP, Healer machen mehr Schaden als die DPS und Tanks sind in allem besser als alle anderen“

Newbie Marcie: „Willkommen auf Steam, Blizzard. Hier sind deine ehrlichen Bewertungen“

Seit gestern Abend istaufverfügbar. Als erstes von Blizzards Spielen geht der Helden-Shooter dort online, um ein neues und größeres Publikum anzulocken. Doch die Steam-User nutzen den Release zu anderen Zwecken.In weniger als zwölf Stunden erhält der Shooter über 22.000 Bewertungen und erreicht dabei eine Gesamtwertung von „“. 85 % der Rezensionen fallen negativ aus.Fast alle Rezensionen scheinen von Spielern zu kommen, die in Overwatch 2 schon länger aktiv sind oder es mal waren, denn nach 0,x Spielstunden haben sie ganz schön viel Wut aufgebaut. Häufig richtet sich ihre Kritik gegen dieund deren Art derAußerdem sind Spieler wütend über die versprochenen, die in den Helden-Shooter kommen sollten. Als Overwatch zu Overwatch2 wechselte und dabei kostenlos wurde, hatte Blizzard die Inhalte angekündigt,. Jetzt ist das Invasion-Bundle, also besagter Storymode, erhältlich, kostet 15 Euro und erhält ebenfalls sehr schelchte Bewertungen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailerLetztendlich scheinen sowohl Fans als auch Kritiker nur noch Ärger über Overwatch 2 mit sich zu tragen. Ein kostenpflichtiger BattlePass, der neue Helden beinhaltet, teure Skins, die man sich vor demeinfach hätte erspielen können – Das sind nur ein paar Beispiele von vielen, die in den Bewertungen aufkommen.Eine Reaktion von Blizzard Interactive gibt es bisher nicht. Spannend bleibt, ob künftig wirklich mehr ihrer Spieler auf Steam veröffentlicht werden, oder ob sie ihre Pläne lieber nochmal überdenken. Kürzlich hat