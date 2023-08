Overwatch 2: Steam: Blizzards Helden-Shooter erhält äußerst negative Bewertungen

Kajetan hat geschrieben: ? Heute 12:51 Ich bin gerade auf einem massiven Nostalgie-Trip was "World of Warcraft" betrifft. Ich träume sogar wieder davon in Elwynn Forest zu leveln. Ich würde wirklich, WIRKLICH gerne wieder WoW zocken.

Aber dann lese ich solche Meldungen und jede Versuchung wird mit einem entschiedenen "Fuck you, Blizzard!" im Keim erstickt. Danke, Blizzard! Für das erfolgreiche Verhindern, dass ich meinem Drang eventuell nachgebe.

Geht mir ähnlich, aber ich bin da nicht so konsequent und werde dem Drang wohl nachgeben. Am Ende des Monats sollen ja die Hardcore Server für Classic kommen, das hört sich so spannend an, dass ich es unbedingt mal ausprobieren will.