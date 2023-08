Overwatch 2: Steam - Drei Helden-Shooter, die dem von Blizzard ähneln

Das kritisieren Spieler an Overwatch 2

Eine mögliche Alternative zu Overwatch 2: Paladins

Entwickler: Evil Mojo Games

Publisher: Hi-Rez Studios

Release: September 2016

Bewertung auf Steam: 85 Prozent positiv

Schon etwas älter: Team Fortress 2

Entwickler: Valve

Publisher: Valve

Release: Oktober 2007

Bewertung auf Steam: 93 Prozent positiv

Rogue Company - Der Agenten-Shooter

Entwickler: First Watch Games

Publisher: Hi-Rez Studios

Release: September 2020

Bewertung auf Steam: 75 Prozent positiv

ist ein Helden-Shooter, der für seine Monetarisierung kritisiert wird. Nicht aber für das Gameplay an sich. Deshalb möchten wir euch drei kostenlose Alternativen zuShooter vorstellen.Kürzlich erschien Overwatch 2 aufund Spieler hatten endlich die Gelegenheit,. Das Game erhielt innerhalb kürzester Zeit sehr viele. Die meisten davon kamen von Spielern, die schon länger aktiv sind und auf Steam nur ihre Wut zum Ausdruck bringen wollten.Mittlerweile zählt Overwatch 2 laut der Seite Steam250 als das offiziell. Es hat über 126.000 Bewertungen, von denen nur 9 Prozent positiv ausfallen. Es erreicht damit einen Score von 0,93 Prozent an positiven Reviews und belegt Platz 1 der „ Bottom 100 “, die auf der Website festgehalten werden. Somit ist es das derzeit schlechteste Game auf Valves Plattform.Was Spieler kritisieren, ist nicht das Gameplay an sich, sondern die. Seit dem Wechsel auf Overwatch 2 ist das Spiel Free2Play, vorher musste man es kaufen. Jetzt befinden sich neue Helden, die stärker sind als alle anderen, hinter einem Battle Pass, der natürlich Geld kostet. Zudem versprachen die Entwickler einen PvE-Modus, den sie Anfang des Jahres wieder gestrichen hatten. Der kam jetzt mit der Steam-Version, kostet aber wieder Geld.Fans sind wütend, aber nicht auf das Spiel, sondern auf die. An sich war Overwatch früher mal ein solider Shooter mit spannenden Helden und ihren individuellen Skills. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach ähnlichen Titeln begeben und sind fündig geworden. Die bestenwollen wir euch vorstellen.ist ein teambasierter Fantasy-Shooter, der im selben Jahr wie der erste Teil von Overwatch erschien. Hier stehenzur Auswahl, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Generell unterteilt das Spiel sie in vier Kategorien: Tank, Flanke, Schaden und Unterstützung. Jeder der Champions trägt eine besondere Waffe und kann mindestens vier Fertigkeiten einsetzen. Hinzu kommt eine besondere Fertigkeit, quasi die Ulti.Anders als Overwatch 2 ist Paladins auch ein. Die Champions benutzen Karten, um ihre Skills zu verbessern. Je nach Situation benutzt ihr im Kampf unterschiedliche Karten, um euch Vorteile zu verschaffen. Seid ihr beispielsweise Teil eines Teams ohne Support, wählt ihr eine Karte, die euch beim Austeilen von Schaden Lebenspunkte zurückgibt.„Besser als Overwatch 2“, steht in mehreren Rezensionen auf der Steam-Seite von Paladins. Für Fans, die um Overwatch 1 trauern, ist Paladins vermutlich einen Versuch wert.ist ein Shooter von, der Firma hinter Steam, weshalb es logischerweise auch auf der Plattform zur Verfügung steht. Auf eine wunderschöne Grafik solltet ihr nicht allzu großen Wert legen, denn das Spiel erschien bereits im Jahr 2007 und sieht dementsprechend aus. Zuerst war es ein Buy2Play-Titel, dochEs handelt sich ebenfalls um einen Helden-Shooter, hier mit neun verschiedenen Klassen. Es gibt Spielmodi wie Flaggeneroberung, Frachtbeförderung und die klassischen Arenen. Zuvor könnt ihr mit eurem Charakter offline üben und trainieren, um euren Spielstil zu finden.Die Entwickler versprechen regelmäßige Updates mit neuen Modi, Maps, Items und so weiter – Einen besonderes Augenmerk scheint man hier auf Hüte zu legen. Euren Charakter modifiziert ihr mit kosmetischen Items, von denen ihr einige für Echtgeld kaufen könnt. Von Pay2Win-Mechaniken verspricht Valve abzusehen. Vielleicht kommen daher auch die zu 93 Prozent positiven Reviews.Vom selben Publisher wie Paladins stammt auch, ebenfalls ein Helden-Shooter. Die Helden werden hiergenannt und haben die Aufgabe, die Welt zu retten. In taktischen Spielmodi tretet ihr im Team gegeneinander an. Das geschieht entweder im 4v4 oder im 6v6. Ihr müsst entweder eine Zeit lang überleben, eine Bombe platzieren oder entschärfen. Die Matches bestehen aus einzelnen, wobei jede damit beginnt, dass die Agenten aus einem Flugzeug springen und auf der Karte landen.Die Agenten verfügen jeweils über eigene Waffen und Gadgets, sodass ihr auch hier euren Spielstil individuell anpassen könnt. Ihr wählt zwischen 12 unterschiedlichen Helden. In der ersten Runde startet ihr mit der Pistole des jeweiligen Helden, könnt in Runde 2 aber bereits mit eurem erspielten Geldkaufen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eure Helden optisch anzupassen und auch hier wieder in die Echtgeld-Währung zu investieren. Rogue Company betont, dass man alle Agenten und Belohnungen kostenlos erspielen kann.Habt ihr einen der Shooter bereits ausprobiert? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, bei welchem Game ihr die stärksten Parallelen zu Overwatch 2 seht!, wie wir kürzlich erfahren haben.