Overwatch 2: Reaktion auf das Steam Review-Bombing - so geht es weiter

Overwatch 2: Blizzards Aaron Keller zeigt Verständnis für den Fan-Frust

Neue Maps, Spielmodi & mehr – „Das ist die Zukunft von Overwatch“

Nachdemfeiern durfte, avancierteaufgrund reichlicher, die kein gutes Haar an dem Titel lassen, schnell zum „schlechtesten“ Game auf Valves Spieleplattform.Nun äußert sich Directorselbst zu den negativen Bewertungen. Doch nicht nur das: Außerdem versichert er Fans, noch einiges anfürzweiten Teil in Planung zu haben.Im Rahmen des offiziellen Blizzard-Blogs geht Keller nun auf die Flutwelle aus negativer Kritik ein. Dabei erklärt er zwar, dass esgewesen wäre, das eigene Spiel als Ziel eines Review-Bombings zu sehen, jedocher sich im selben Atemzug darüber, so vielein Overwatch 2 begrüßen zu dürfen.„Wir sind letzte Woche auch auf Steam gestartet und obwohl das Review-Bombing keine spaßige Erfahrung ist, war es großartig zu sehen, wie viele neue Spieler zum erstem Mal in Overwatch 2 einsteigen“, wie Keller in dem Blog selbst verrät. „Unser Ziel mit Overwatch 2 war es, daszu machen.“Anschließend äußerte er sich zu der, den lang versprochenenin Overwatch 2 zu streichen – was mit Sicherheitausgemacht hat. Er erklärt aber auch, dass es sich trotzdem lohnen würde, dievon Overwatch 2 weiter zu verfolgen und diese zu verwirklichen."Viele der Rezensionen auf Steam erwähnen die Streichung der viel größeren PvE-Komponente, die für 2019 angekündigt wurde, als einen der Hauptgründe für ihre Unzufriedenheit mit dem Spiel", so Keller. "Ich verstehe das. Bei dieser Ankündigung ging es um ein, das wir letztendlich nicht umsetzen konnten.“ heißt es weiter."Wenn wir die Uhr nicht zurückdrehen können, was können wir dann tun? Wir können Overwatch 2 weiter ausbauen und verbessern. Auf diese Weise kommen wir voran. Das bedeutet- ein sich ständig erweiterndes, weiterentwickelndes und verbessertes Spiel.. Eine, in der wir kontinuierlich das erschaffen und erneuern werden, was das Spiel jetzt für die Spieler, die jetzt spielen, großartig macht."Abseits des gestrichenen PVE-Heldenmodus dürfen die Spieler sich aber mit den – wesentlich kleiner gehaltenen –trotzdem auf einigermaßen vergleichbare Inhalte freuen. So auch in der aktuell laufenden Season, in der ihr Versucht den Sektor Null zurückzuschlagen und dabei etwas über die Hintergrundgeschichten von Lucio, Reinhard und anderen Charakteren zu erfahren.Solltet ihr trotzdem genervt vonzum „schlechtesten Spiel auf Steam“.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer