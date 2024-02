Overwatch 2: Cooles Cowboy Bebop-Crossover für Season 9 angeteasert

Overwatch 2: Der coolste Cowboy aller Zeiten zückt dank frischem Anime-Crossover in Saison 9 seinen Colt

Mit der nächsten Woche startet auch die brandneue, mittlerweile bereits neunte Saison in. Sie bringt nicht nur einige Neuerungen mit sich, die das Gameplay oder die Outfits der Helden betreffen, sondern auch ein eher überraschendes, aber besondersMit einem fast drei Minuten langen Trailer gibt uns Blizzard einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns mit– die auf den Namenhören soll – erwartet. Und natürlich bleibt auch ein Hinweis darauf, um welche populäre japanische Animationsserie sich das Crossover rankt.Die neunte Saison von Overwatch 2 kommt mit einem wahren Paukenschlag, denn schon jetzt wissen wir, dass nicht nur dieeinigen tiefgreifenden Veränderungen unterzogen werden. So wird es natürlich auch einen brandneuengeben, ebenso wie einigefür das Roster des Helden-Shooters, auf die wir dank des bereits erwähnten Trailers vorab einen kurzen Blick werfen können. Doch vor allem der gar nicht mal so gut versteckte Hinweis auf die bevorstehende Kollaboration mit einer der wohl beliebtesten Anime-Serien aller Zeiten –– versetzt Fans derweil in helle Aufruhr.Den kleinen, aber feinen Teaser sehen oder besser gesagt hören wir recht am Ende des Trailers: Ein Steppenläufer wird über den einsamen Asphalt einer verlassenen Wüstenstadt geweht, ehe der Sound von Cole Cassidys ultimativer Fähigkeit ertönt. Mit einem schnellen Schwenk zur Jukebox, die den"Tank" spielt, ist dann auch schon alles gesagt.Auf eine oseitens Blizzard, die das Cowboy Bebop-Crossover bestätigt, warten wir zwar derweil noch, allerdings dürfte es wohl kaum einen klareren Hinweis geben. Schon zuvorin die bunte Welt des japanischen Animationsfilms ein, indem man Helden wie Doomfist (Saitama), Genji (Genos), Kiriko (Terrible Tornado) und Soldier: 76 (Mumen Rider)Ein thematisch stimmiges Outfit für Blizzards eigenen Revolverhelden,, ist wohl absehbar, welche weiteren Helden sich über frische Cosmetics im Stil von Cowboy Bebop freuen dürfen, bleibt aber unklar. Vorstellbar ist auch ein zeitlich begrenzter,sowie weitere Referenzen, die auf die Abenteuer des Space-Cowboys aus den 90er-Jahren anspielen. Season 9 startet in Overwatch 2 amund wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues zu berichten gibt.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer