Everreach: Project Eden: Video gibt Einblicke in die Aufgaben der Sicherheitsabteilung - 4Players.de

Elder Games und Headup Games haben ein neues Video zu Everreach: Project Eden veröffentlicht, das Einblicke in die Aufgaben der Sicherheitsabteilung von EverReach Industries gewährt, in deren Auftrag man ab Dezember 2019 in dem Sci-Fi-Action-Rollenspiel für PC ( Steam ) unterwegs sein wird:Letztes aktuelles Video: Secret Documentation 2 Safety CareSpielbeschreibung des Herstellers: "Everreach: Project Eden ist ein rasantes, handlungsbasiertes Action-RPG, das auf dem beeindruckend aussehenden Planeten Eden spielt. In Everreach spielst du Nora Harwood, ein Mitglied der Sicherheitsabteilung von Everreach. Diese wurde mit der Sicherung des Kolonisierungsprozesses von Eden beauftragt und untersucht geheimnisvolle Zwischenfälle.Erkunde diese riesige fremde Welt und tauche ein in die Tiefen des Planeten, um die uralten Geheimnisse einer längst vergessenen Zivilisation zu entdecken. Everreach wartet mit taktischen Bodengefechten, motorisierter Kriegsführung in Hochgeschwindigkeit und einem packenden Stufen- und Fähigkeitensystem auf und zieht dich mit seiner faszinierenden Handlung sowie abwechslungsreichem Gameplay in seinen Bann."Im vorigen Video wurde die Spielwelt von Everreach: Project Eden vorgestellt: