Endzone - A World Apart: Video zeigt die Survival-Aufbau-Grundlagen - 4Players.de

In dem über vier Minuten langen Video erklärt Stephan Wirth vom Entwickler Gentlymad ( Pizza Connection 3 ) die Grundlagen von Endzone - A World Apart , das im Frühjahr 2020 bei Steam in den Early Access starten wird. Das Survival-Aufbaustrategiespiel soll für 23,99 Euro angeboten werden. Es wird sich gegen das thematisch ähnlich gelagerte Surviving the Aftermath von Paradox Interactive behaupten müssen.Letztes aktuelles Video: How To Play TrailerIn dem Aufbauspiel errichtet man an der lebensfeindlichen Erdoberfläche eine Siedlung. Man baut über 30 verschiedene Gebäude und kümmert sich um die Versorgung der Bevölkerung (Männer, Frauen und Kinder) mit Wasser, Nahrung, Schulen etc. Dabei sammelt und verarbeitet man Ressourcen, errichtet eine Infrastruktur und entsendet Expeditionen zu entlegenen Orten. Versprochen werden glaubwürdig simulierte Umgebungen mit eigenen Feuchtigkeits- und Strahlungswerten sowie Herausforderungen à la Dürreperioden, radioaktiver Regen und Sandstürme.Hintergrundstory: "Im Jahr 2021 brachten Ökoterroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzen die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche - unter deinem Kommando! In einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen musst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen."