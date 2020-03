Endzone - A World Apart: Assemble gibt Einblicke in die Endzeitstrategie und pflanzt Bäume für den Klimaschutz

Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC)

Assemble Entertainment und die Gentlymad Studios haben ein neues Video zu Endzone - A World Apart veröffentlicht, in dem sie einen Blick auf die Dürre und Sandstürme in dem Survival-Aufbauspiel werfen:Letztes aktuelles Video: Feature Trailer - Duerre SandstuermeDarüber hinaus ist Assemble Entertainment fortan offizieller Partner der Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation OneTreePlanted , mit der zusammen man pro 10.000 Wunschlisten-Eintragungen auf Steam jeweils 500 Bäume pflanzen will. Über 70.000 Einträge seien bereits erreicht worden. Auf den Social-Media-Kanälen will man mit regelmäßigen Updates über den weiteren Verlauf berichten.Wer es nicht bei der Wunschliste belassen will, kann das Spiel über die offizielle Website auch vorbestellen und so direkt Zugang zur geschlossenen Betaphase erhalten. Dank aktuellem Vorbesteller-Rabatt sogar schon ab 20,99 Euro statt der regulären 23,99 Euro. Ein 30,99 Euro teures Supporter Pack ist ebenfalls erhältlich. Alternativ werden auch regelmäßig Closed-Beta-Zugänge unter den aktiven Mitgliedern des offiziellen Endzone-Discord-Servers verlost. Die Beta wird bis zum geplanten Early-Access-Start via Steam und GOG im Frühjahr 2020 andauern.