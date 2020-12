Endzone - A World Apart: Zehntes Early-Access-Update und 150.000 Verkäufe

Für Endzone - A World Apart ab 14,99€ bei kaufen ) ist heute das zehnte Monats-Update erschienen ( Change-Log ). Mit dem "Research-Equipment-Update" wird der Technologiebaum neu organisiert. Die verschiedenen Technologien sind nun stufenweise gruppiert. Um einzelne Stufen freizuschalten, werden 'Forschungsutensilien' benötigt. Diese können auf Expeditionen gefunden werden, wodurch die Expeditionen ebenfalls wichtiger und nützlicher werden.Die Entwickler schreiben: "Eine zuverlässige Wasserquelle ist entscheidend für das Überleben einer Kolonie. Jedoch ist es schwierig, stets für ausreichend Wasserträger und Wasserproduktion zu sorgen. Das "Research-Equipment"-Update bietet eine Lösung mit der 'Elektrischen Wasserpumpe', die automatisch läuft - vorausgesetzt, sie ist an ein Stromnetz angeschlossen. Um noch effizientere Wasserversorgung in der Siedlung zu ermöglichen, sind jetzt 'Wasserstellen' verfügbar, die gut in eng besiedelten Orten verteilt werden können, sodass Siedler nicht mehr lange durch die Siedlung laufen müssen."Außerdem melden Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios, dass sich die Early-Access-Version des Spiels auf Steam und GOG.com schon über 150.000 Mal verkauft hat. Der vollwertige Release von Endzone - A World Apart ist für 2021 geplant.Letztes aktuelles Video: Research Equipment Update Trailer