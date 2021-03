Endzone - A World Apart: Über 250.000 Verkäufe und bisher "erfolgreichster Release" von Assemble Entertainment

Assemble Entertainment meldet, dass sich Endzone - A World Apart ab 15,49€ bei kaufen ) ( zum Test ) seit dem Early-Access-Start im April 2020 über 250.000 Mal verkauft hat. Das Survival-Aufbauspiel verließ am 18. März 2021 den Early Access und landete in den weltweiten Steam-Charts auf dem vierten Platz und auf dem zweiten Platz in Deutschland. Am Wochenende wurden über 6.000 gleichzeitig aktive Spieler gezählt. Laut Publisher steht das Spiel noch auf den Wunschzetteln von 450.000 Steam-Nutzern. Seit dem Early-Access-Ende packten über 120.000 Nutzer den Titel Spiel auf ihre Steam-Wishlist, um wohl über Neuigkeiten und Rabattaktionen informiert zu werden.Stefan Marcinek (CEO und Gründer von Assemble): "Mit Endzone haben wir unseren bisher erfolgreichsten Release hingelegt. Dank einer sehr gelungenen Early-Access-Phase wussten wir, dass wir ein wirklich gutes Spiel herausbringen - dennoch wurden alle unsere Erwartungen weit übertroffen! Jetzt beschäftigen wir uns intensiv mit den neu gewonnen Eindrücken der Spielerinnen und Spieler, um das Potenzial von Endzone weiter zu fördern.""Unser Team ist absolut überwältigt vom Endzone Release. Wir begrüßen alle neuen Endzone-Fans und geben weiterhin unser Bestes, um dem neuen Feedback gerecht zu werden. Wir fanden schon von Anfang an, dass das Konzept von Endzone viel Zukunftspotenzial hat. Daher möchten wir an dieser Stelle dem gesamten Gentlymad-Team und Assemble für all die Mühen bedanken, um aus Endzone das zu machen, was es heute ist: ein absolutes Herzensprojekt. Der rege Kontakt mit unserer Community ist unsere tägliche Motivation. Wir danken allen, die an uns geglaubt und Endzone unterstützt haben. Die Reise von Endzone ist noch lange nicht vorbei", sagen Daniel Denne, Matthias Guntrum, Wolfgang Reichardt und Stephan Wirth, Gründer und Studioleiter von Gentlymad Studios. Das Studio gehört zu Assemble Entertainment.Zu den Spielen von Assemble Entertainment (aus Wiesbaden) gehörten u.a. Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry Encodya und The Innsmouth Case Letztes aktuelles Video: Full Release Trailer