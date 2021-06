Endzone - A World Apart: Prosperity: Erste Erweiterung angekündigt

Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC) Screenshot - Endzone - A World Apart (PC)

"Neue Ära, neue Ressourcen: Wertvolle Luxusgüter wie Seife und Kaffee sorgen für mehr Lebensqualität und dank Sand, Beton und Zement gehören die seither genutzten, anfälligen Konstruktionen vielleicht schon bald der Vergangenheit an.

Blütezeit: Neue Technologien und Forschungen helfen dir dabei, die Bedürfnisse und Anforderungen deiner Zivilisation zu erfüllen, denn noch nie waren diese so anspruchsvoll wie jetzt.

Handfeste Träume: Eine florierende Siedlung braucht neue Gebäude, um zu wachsen. Sichere das Wohlbefinden deiner Siedler mit Sandhütten, einer Betonfabrik und Aquafarmen, um nur einige der neuen Gebäude zu nennen.

Schöne Aussichten: In drei neuen, herausfordernden Szenarien stellst du dich den Hoffnungen und Träumen deiner Siedler, um sie in eine glorreiche Zukunft zu führen."

Für Endzone - A World Apart ab 26,99€ bei kaufen ) ist die erste Erweiterung "Prosperity" angekündigt worden. Sie soll im Laufe des Jahres erscheinen. Das Add-on verspricht eine neue Ära des Wohlstands nach der Postapokalypse und neue Erfindungen, Gebäude sowie Ressourcen. Die Rede ist von anspruchsvolleren Einwohnern und einer generell höheren Lebensqualität.Gentlymad Studios und Assemble Entertainment: "Das Leben beginnt wieder zu blühen! Die ersten Siedler kämpften um ihr einfaches Überleben, schon ihre Nachkommen konnten dieser Welt schon einen bescheidenen Wohlstand abringen. Unter den Überlebenden keimt jetzt ein ungeahnter Eifer auf, sie verschreiben sich großen Ideen und arbeiten hart, diese umzusetzen. Die Menschen haben begonnen zu Träumen, sie blicken voller Wünsche aber auch mit hohen Erwartungen in die Zukunft. Führe diese hoffnungsvolle Generation in eine Ära des Wohlstandes und neuer Erfindungen. Mache die einstigen Pioniere zu Bürgern einer wieder aufblühenden Zivilisation."Features:Letztes aktuelles Video: Full Release Trailer