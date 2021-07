Endzone - A World Apart: Prosperity: Erste Erweiterung wird im Herbst veröffentlicht

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios haben das Add-on "Prosperity" für Endzone - A World Apart ab 19,99€ bei kaufen ) etwas näher vorgestellt. Die Erweitweung soll im Herbst 2021 für PC via Steam und GOG.com erscheinen.Im Add-on "Prosperity" bricht für die Überlebenden eine neue Ära mit bisher unbekannten Gütern zur Verbesserung der Lebensqualität an - wie zum Beispiel Seife, Bier, Kuchen und Kaffee oder Ressourcen wie Sand, Beton, Metall und Zement, die für verbesserte Konstruktionen sorgen. Diese Luxusgüter bringen auch erhöhte Ansprüche und Bedürfnisse der neuen Zivilisation mit sich. Zusätzliche Technologien und Forschungen helfen, diese zu befriedigen. Um das Wohlergehen der neuen Generation zu sichern, wird man neue Gebäude errichten müssen, z.B. Wasserpumpen, Sandhütten, eine Betonfabrik, Aquafarmen und mehr. Außerdem sind drei Szenarien geplant, die auf das übergeordnete Thema "neue Generation" zugeschnitten sind."Spielerinnen und Spieler haben ihr Können unter Beweis gestellt und ihre Siedlungen begannen zu florieren! Die Siedler kämpften um das einfache Überleben, da die Menschheit seit mehr als 150 Jahren nicht mehr auf der Oberfläche des Planeten Erde leben konnte und gezwungen war, mit nichts anzufangen - abseits von giftigem Regen, bedrohlicher Strahlung und umherwütenden Sandstürmen. Nun, da die nächsten Generationen darauf aufbauen, sind sie in der Lage, bescheidenen Wohlstand in diese Welt zu bringen. Aufgrund dieser Errungenschaften regt sich nun ein ungeahnter Eifer unter den Überlebenden. Jetzt geht es nicht mehr nur ums Überleben, sondern auch darum, dass Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Nehmen Sie sich dieser hoffnungsvollen Generation an und führen Sie diese in eine sichere und glückliche Zukunft."