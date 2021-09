Endzone - A World Apart: Prosperity: Erweiterung erscheint im Oktober

Prosperity, die erste Erweiterung für Endzone - A World Apart ab 26,99€ bei kaufen ) , wird am 21. Oktober 2021 veröffentlicht. Im Fokus des Add-ons steht eine neue Generation der Siedler, welche gehobenere Bedürfnisse hat und die Siedlungen dank neuer Luxusgüter und modernerer Gebäude technisch einen Schritt nach vorne bringen möchte.In Prosperity bricht für die Überlebenden eine neue Ära mit bisher unbekannten Gütern zur Verbesserung der Lebensqualität an - wie zum Beispiel Seife, Bier, Kuchen und Kaffee oder Ressourcen wie Sand, Beton, Metall und Zement, die für verbesserte Konstruktionen sorgen. Diese Luxusgüter bringen auch erhöhte Ansprüche und Bedürfnisse der neuen Zivilisation mit sich. Zusätzliche Technologien und Forschungen helfen, diese zu befriedigen. Um das Wohlergehen der neuen Generation zu sichern, wird man neue Gebäude errichten müssen, z.B. Wasserpumpen, Sandhütten, eine Betonfabrik, Aquafarmen und mehr. Außerdem sind drei Szenarien geplant, die auf das übergeordnete Thema "neue Generation" zugeschnitten sind."Die tapferen Siedler in Endzone - A World Apart haben um das nackte Überleben gekämpft und dabei toxischem Regen, Radioaktivität und Dürren getrotzt. Aufgrund dieser Errungenschaften regt sich nun ein ungeahnter Eifer unter den Überlebenden. Jetzt geht es nicht mehr nur ums Überleben, sondern auch darum, dass Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Mit 'Prosperity' beginnen die Siedlungen zu florieren: die neue Generation schaut voller Hoffnung auf eine sicherere und glücklichere Zukunft. Während ihre Vorgänger hart gearbeitet haben, um ein karges Dasein in einer Welt zu fristen, die sie tot sehen wollte, hat diese neue Generation endlich die Chance, das Leben zu genießen - sei es mit einem schönen Seifenbad oder einem kalten Bier."Letztes aktuelles Video: Prosperity | Gameplay Trailer