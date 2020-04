World of WarCraft: Shadowlands: Spielszenen-Video, Bilder und Details: Der Auftakt im Gebiet "Die Bastion"

Der kleine goldene Diamant kennzeichnet das aktuelle Questziel in 216 Meter Entfernung.

Das erste Gebiet, das man in den Schattenlanden in World of WarCraft: Shadowlands betritt, ist die Bastion. Das in Goldtönen gehaltene Areal protzt mit strahlendem Himmel, ätherischen Landschaften und prunkvollen Gebäuden. Die ersten Quests nach der Ankunft sind wenig kämpferisch. Man wird zunächst von den Kyrianern empfangen, die sich ziemlich überrascht von dem Neuankömmling zeigen, da seit längerer Zeit "keine neuen Seelen" mehr vorbeikamen. Zunächst gilt es Anima zu extrahieren, um die Begrüßungsroboter zu reaktivieren, bevor man eine rituelle Waschung vornimmt und sich über das Jenseits und seine Bewohner informiert. Erst danach beginnt der normale Questalltag in dem paradiesisch wirkenden Gebiet, aber auch hier schlägt man sich mit hartnäckigen Erinnerungen, beschworenen dunklen Gedanken aus dem Unterbewusstsein und wilden Erinnerungen aus vergangenen Zeiten herum, bevor die in Haupt- und Nebengeschichte unterteilten Quests sich um die Bastion und die Probleme der Kyrianer drehen.Einen ersten Blick auf das Gebiet könnt in dem unkommentierten Spielszenen-Video aus dem geschlossenen Alphatest werfen. An vielen Ecken fehlt es aber noch an Zwischensequenzen, Sprachausgabe, Text-Übersetzungen und Feintuning. Die Bastion betritt mein Jäger übrigens mit Stufe 50 und einer durchschnittlichen Gegenstandstufe von 75, da mit Shadowlands der gesamte Level-Up-Prozess überarbeitet und die Stufen "zusammengefasst" werden. In der aktuellen Live-Version von Battle for Azeroth ist die Stufenbegrenzung 120. Nach dem Vorbereitungspatch auf Shadowlands (kein Termin) wird die Stufe von 120 auf 50 gesenkt. Wie man genau in die Schattenlande kommt und wie der eigene Charakter letztendlich "stirbt", ist kein Bestandteil der Alpha-Version. Blizzard Entertainment scheint hier Spoiler der Vorquest-Reihe vermeiden zu wollen, aber die Geschehnisse in Eiskrone ( Intro-Video ) dürften eine entscheidende Rolle spielen.Ansonsten stellt sich in dem stimmungsvollen Gebiet die altbekannte Routine ein. World of WarCraft bleibt World of WarCraft und auch am stark geführten Spielgefühl hat sich nichts geändert. Questgebiete, Gegner und die relevanten Gegenstände sind der Einfachheit halber klar gekennzeichnet und auf der Karte markiert - kein Vergleich zu WoW Classic. Vieles ist auf vergleichsweise hohes Tempo und "leichtes Spiel" ausgelegt. Einen Überblick über die achte Erweiterung für World of WarCraft bekommt ihr in unserer Vorschau von der BlizzCon 2019 ( zum Bericht ) und den jüngsten Interviews ( zur Meldung ).Außerdem wird mit Shadowlands ein optionales Quest-Navigationssystem eingeführt, das eindeutige Symbole in die Spielwelt/Landschaft platziert (plus Abstandsanzeige) und man daher genau weiß, wohin man laufen muss, um Quest X abzuschließen. Dieses Navigationssymbol ist durch Gebäude oder andere Level-Strukturen hindurch sichtbar. Blizzard orientiert sich mit der Funktionalität an Navigations-Interface-Add-ons wie z.B. TomTom. In den Optionen kann dieses Hilfesystem deaktiviert werden.Weitere Bilder aus dem Shadowlands-Startgebiet: Die Bastion.