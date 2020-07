World of WarCraft: Shadowlands: Screenshots aus allen Gebieten zum Start der Beta

Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC)

In World of WarCraft: Shadowlands gibt es vier Gebiete zu erkunden sowie das Endgame-Areal "Der Schlund". Verbunden werden die Gebiete durch die Hauptstadt Oribos. Passend zum Start der geschlossenen Beta ( zur Beta-Anmeldung ) haben wir Eindrücke aus jeder Region in Form von Screenshots aus dem geschlossenen Alpha- und Betatest festgehalten.Das erste Gebiet, das man nach der Auftaktquestreihe besucht, ist die Bastion. Die Heimat der Kyrianer sind Wächter des Jenseits, die die Seelen der Toten in die Schattenlande tragen."Diejenigen, die ihr Leben der Pflicht gewidmet haben, finden ihren Weg zur Bastion, um dort den höchsten Dienst von allen anzutreten - die Seelen der Toten in die Schattenlande zu geleiten. Inmitten strahlenden Türme und atemberaubenden Landschaften der Bastion warten harte Prüfungen auf die standhaften Kyrianer.""Der Ardenwald bietet all jenen ein blühendes Leben nach dem Tod, die eine enge Verbindung zur Natur haben. Es ist ein Ort der ewigen Erneuerung, der von den mystischen Nachtfae geschützt und gepflegt wird. Die gewaltigen Traumbäume dieser ewigen Wälder trinken Anima - der Essenz der Seelen -, um die Geister der Natur zu nähren, die auf ihre Wiedergeburt warten.""Im kriegsgebeutelten Maldraxxus gilt das Gesetz der Macht. Hier, am Quell der nekromantischen Magie, verwandeln diejenigen, die sich die Macht des Todes zu Eigen machen, Scharen von ehrgeizigen Seelen in gnadenlose, untote Armeen.""In Revendreth, einem Reich voller bedrohlicher Festungen und gotischer Dörfer, leben die Venthyr, die Sündensammler. Hier können die verdammten Seelen für ihre Sünden Buße tun... oder einfach den Appetit ihrer Aufseher stillen.""Wer in den Schlund verbannt wird, ist zu einer trostlosen Ewigkeit verdammt. Dort liegt ein wildes Land ohne Hoffnung, in dem die schändlichsten Seelen des Kosmos für alle Zeiten gefangen sind. Sollte das uralte Übel befreit werden, das hier eingekerkert ist, wird es die gesamte Realität verschlingen.""Oribos ist der Anlaufpunkt für alle Seelen, die die Schattenlande betreten. An diesem Scheideweg urteilt der unbeirrbare Seelenrichter über die Toten und schickt sie an ihren endgültigen Bestimmungsort. Die Bürger von Oribos tauschen hier Klatsch und Tratsch aus und handeln mit Anima – dem Stoff, aus dem Seelen sind, und der hier sowohl als Machtquelle als auch als Währung dient."