World of WarCraft: Shadowlands: Zweiter Teil der Kurzfilmreihe "Nachleben" über Maldraxxus mit Draka

Blizzard Entertainment hat den zweiten Teil der animieren Kurzfilmreihe "Nachleben" zu World of WarCraft: Shadowlands veröffentlicht. Jedes Video soll einen Einblick in die Pakte gewähren, die über die neuen Zonen der Erweiterung herrschen - schließlich muss man sich auf Maximalstufe 60 für einen der vier Pakte entscheiden.Der zweite Teil beleuchtet den heraufziehenden Konflikt zwischen den fünf großen Häusern von Maldraxxus, die um die Kontrolle über die Armeen der Schattenlande wetteifern. Diesmal steht also das Gebiet "Maldraxxus" im Mittelpunkt und als alte Bekannte ist Draka dabei (Frau von Durotan, Mutter von Thrall)."Draka, ein Orc des Frostwolfklans, wurde nicht als Kriegerin geboren, sondern dazu gemacht. In den Feuern der Schlacht, in denen die Armeen von Maldraxxus geschmiedet werden, muss Draka lernen, dass nichts und niemand - nicht einmal sie selbst - so ist, wie es scheint."Letztes aktuelles Video: Nachleben MaldraxxusWorld of WarCraft Shadowlands ist die achte Erweiterung für das Online-Rollenspiel und wird am 27. Oktober 2020 erscheinen. Im ersten Video ging es vorrangig um Bastion (das erste Gebiet, das man in den Schattenlanden besucht) - sowie um Arthas und Uther Lichtbringer.