World of WarCraft: Shadowlands: Dritter Teil der Kurzfilmreihe "Nachleben" über den Ardenwald

Blizzard Entertainment hat den dritten Teil der animieren Kurzfilmreihe "Nachleben" zu World of WarCraft: Shadowlands veröffentlicht. Jedes Video soll einen Einblick in die Pakte gewähren, die über die neuen Zonen der Erweiterung herrschen - schließlich muss man sich auf Maximalstufe 60 für einen der vier Pakte entscheiden. Diesmal geht es um den Ardenwald."Im Ardenwald kümmern sich die Hüter um ihre Haine und die Naturgeister, die auf ihre Wiedergeburt warten. Doch ein Hüter, der alles versucht, um seinen sterbenden Hain vor der Dürre zu schützen, steht vor einer schrecklichen Entscheidung."Letztes aktuelles Video: Nachleben ArdenwaldWorld of WarCraft Shadowlands ist die achte Erweiterung für das Online-Rollenspiel und wird am 27. Oktober 2020 erscheinen.