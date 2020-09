World of WarCraft: Shadowlands: Vierter Teil der Kurzfilmreihe "Nachleben" über Revendreth

Blizzard Entertainment hat den vierten und letzten Teil der animieren Kurzfilmreihe "Nachleben" zu World of WarCraft: Shadowlands veröffentlicht. Jedes Video soll einen Einblick in die Pakte gewähren, die über die neuen Zonen der Erweiterung herrschen - schließlich muss man sich auf Maximalstufe 60 für einen der vier Pakte entscheiden. Diesmal geht es um Revendreth und die Bewohner, die schwer an Vampire erinnern."Graf Denathrius, Meister von Revendreth, nimmt sich die Zeit, seinen Bürgern angesichts der mysteriösen Dürre, die ihrem Reich zu schaffen macht, Mut zuzusprechen. Er hat Maßnahmen ergriffen, um den Wohlstand seiner Bürger zu sichern - solange sie ihm absolut vertrauen."Letztes aktuelles Video: Nachleben RevendrethWorld of WarCraft Shadowlands ist die achte Erweiterung für das Online-Rollenspiel und wird am 27. Oktober 2020 erscheinen.