World of WarCraft: Shadowlands: Neuer Termin steht fest: 24. November; Pre-Event und Schloss Nathria datiert

Der neue Releasetermin steht fest. World of WarCraft: Shadowlands wird am 24. November 2020 (um 00:01 Uhr) erscheinen. Eigentlich sollte die achte Erweiterung am 27. Oktober 2020 veröffentlicht werden, aber die Entwickler benötigten mehr Zeit für den Feinschliff - und vor allem für die Endgame-Inhalte rund um Paktfortschritt, Seelenbande, Medien und die Endgame-Baustelle "Der Schlund".Das Shadowlands-Vorbereitungsereignis "Die Invasion der Geißel" wird am 11. November beginnen. Schloss Nathria, der erste Schlachtzug in Shadowlands, ist ab dem 9. Dezember verfügbar. Mit der Eröffnung des Schlachtzugs fällt auch gleichzeitig der Startschuss der 1. Saison für Schlachtzüge, Mythische Dungeons und PvP in Shadowlands.Executive Producer John Hight: "Seit wir euch über unsere Entscheidung informiert haben, die Veröffentlichung zu verschieben, haben wir die Zeit genutzt, um weiter an der Erweiterung zu feilen und Verbesserungen an den Langzeitinhalten durchzuführen. Unter anderem haben wir das Kampf- und Belohnungssystem im Schlund sowie auch das Paktsystem überarbeitet, sodass sich eure Entscheidung direkt auf die Spielerfahrung auswirkt und ihr noch klarere langfristige Ziele habt. Damit hat das Team die besten Voraussetzungen, um vor dem 24. November die Ziellinie zu erreichen – und wie immer liegt unser Fokus darauf, das Spiel gemeinsam mit euch immer weiter zu verbessern, solange ihr es spielt.""In der achten Erweiterung von World of Warcraft treten Spieler eine Reise in die Schattenlande an, ein Reich unzähliger Nachleben. Dort finden sterbliche Seelen eine neue Bestimmung - oder werden dazu verdammt, unter der Aufsicht des Kerkermeisters ewige Qualen im Turm der Verdammten zu erleiden. Während Spieler immer weiter in die Welt des Jenseits vordringen, ergründen sie das Schicksal vieler legendärer Helden von Warcraft. Auf ihrer Reise können sie sich mit einem der vier Pakte verbünden, die über die verschiedenen Gebiete der Schattenlande herrschen, um letztlich einer finsteren Bedrohung die Stirn zu bieten, die das Universum zu vernichten droht."