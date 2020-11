World of WarCraft: Shadowlands: Geißelinvasion als Pre-Event der Erweiterung gestartet

In World of WarCraft ist die Geißelinvasion als Pre-Event der kommenden Erweiterung gestartet. Das zweiteilige Event läuft bis zur Veröffentlichung von Shadowlands am 24. November."Sylvanas Windläufer hat den Helm der Herrschaft des Lichkönigs zerstört und damit die ruhelose Geißel entfesselt, die jetzt in ganz Azeroth Chaos und Verwüstung anrichtet. Es liegt an den Champions der Horde und der Allianz, sich dieser Bedrohung in unserem neuen Vorbereitungsereignis entgegenzustellen.Blizzard: "In der ersten Woche von 'Die Flut des Todes', dem Vorbereitungsereignis für Shadowlands, könnt ihr in den Gebieten rund um Sturmwind und Orgrimmar, die in der Zwischenzeit von der Geißel überrannt wurden, Informationen sammeln und sie beim Argentumkreuzzug in Eiskrone abliefern. Gemeinsam stellt ihr euch dann dem bösartigen und wiedererstarkten Kult der Verdammten und schlagt die Geißel zurück. Sobald ihr 'Die Anstrengungen vorantreiben' abgeschlossen habt, könnt ihr in Eiskrone tägliche Quests erledigen. Indem ihr diese heldenhaften Anstrengungen weiter unterstützt, könnt ihr euch neue Belohnungen verdienen, darunter Argentumbelobigungen, mit denen ihr Gegenstände wie Ausrüstung und Haustiere kaufen könnt, die nur während des Ereignisses verfügbar sind.""Ab der zweiten Woche und bis zur Veröffentlichung von Shadowlands werdet ihr von einer finsteren Gestalt unbekannter Herkunft heimgesucht, deren Anwesenheit die Geißel aufrührt. Es liegt an euch, Seite an Seite mit dem Argentumkreuzzug gegen diesen Herold aus dem Reich des Todes vorzugehen, der alles Leben in Azeroth bedroht. Durch den Abschluss von 'Es bleiben nur Schatten' erhaltet ihr Zugriff auf zusätzliche tägliche Quests und könnt so bis zum Ende des Ereignisses „Die Flut des Todes“ noch mehr Belohnungen verdienen."Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: PreLaunch Event Trailer