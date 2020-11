World of WarCraft: Shadowlands: Die vier Regionen und der Kerkermeister im Cinematic-Trailer

In der nächsten Woche, ab dem 24. November um 00:01 Uhr, darf man in World of WarCraft mit der achten Erweiterung die Schattenlande betreten. Zur Einstimmung auf den Verkaufsstart hat Blizzard Entertainment den folgenden Cinematic-Trailer veröffentlicht, in dem die vier Regionen (Bastion, Ardenwald, Maldraxxus, Revendreth) kurz gezeigt werden. Am Ende taucht auch der Kerkermeister als zentraler Gegenspieler auf der Bildfläche auf - obgleich es mit dem "markigen Spruch" am Ende nicht so richtig klappen will.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer Jenseits des Schleiers