World of WarCraft: Shadowlands: Übersicht und Empfehlungen: Interface-Add-ons für die Erweiterung

In der Nacht von Montag auf Dienstag (um 00:00 Uhr) wird World of WarCraft: Shadowlands veröffentlicht. In der achten Erweiterung wird man den Schattenlanden einen Besuch abstatten und den Kerkermeister (Jailor) kennenlernen. Einen Überblick über die Erweiterung nach dem eher mittelprächtigen World of WarCraft: Battle for Azeroth gibt auch unsere Video-Vorschau Wie gewohnt kann World of WarCraft mit - teils sehr mächtigen - Interface-Add-ons erweitert werden, die stellenweise das Leben in WoW sehr stark erleichtern, die Benutzeroberfläche essentiell verbessern oder bei den Bosskämpfen helfen. Nachfolgend geben wir einen Überblick über einige empfehlenswerte Interface-Add-ons bzw. Modifikationen, die z.B. bei Curseforge runtergeladen werden können. Die runtergeladenen Mods müssen dann in das Installationsverzeichnis von WoW kopiert bzw. entpackt werden. Beispiel: D:GamesWorld of WarCraft_retail_InterfaceAddOns. "_retail_" ist die aktuelle WoW-Version in Abgrenzung zu _classic_ oder _beta_.Mods und Add-ons können auch über einschlägige Management-Programme einfacher installiert und aktualisiert werden. Nachdem die Unterstützung der Mod-Funktionalität ab dem 30. November 2020 aus der Twitch-App entfernt wird, kann z.B. die CurseForge-App runtergeladen werden, welche die gleichen Funktionen bietet. Zusammen mit CurseForge-App wird aber auch Overwolf installiert. Diese Option kann (leider) nicht deaktiviert werden, aber immerhin können viele Optionen und der Autostart deaktiviert werden. Den App-Download findet ihr hier Die erste Mod-Empfehlung ist- eine komplette Reorganistion des Interfaces, die mit wesentlich besser positionierten Interface-Elementen als beim Original daherkommt, unheimlich viele Optionen bietet und viel mehr freie Sicht auf die Spielwelt ermöglicht. ElvUI ist sehr komplex und kann nur von der Website der Entwickler ( TukUI ) runtergeladen werden. Ein Einrichtungsvideo findet ihr z.B. hier Danach folgen die üblichen Verdächtigen:Aktuell benutze ich selbst (Fokus: Dungeons (Mythisch+), Raids, Welterkundung): Deadly Boss Mods World Quest Tracker (und Champion Commander in BfA).Letztes aktuelles Video: VideoVorschau