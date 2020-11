World of WarCraft: Shadowlands: Weitgehend reibungsloser Start der Erweiterung; Ausblick auf 1. Saison, Raid & Co.

09. Dezember 2020 - Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

16. Dezember 2020 - Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

06. Januar 2021 - 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

20. Januar 2021 - 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

03. Februar 2021 - 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

Pünktlich um Mitternacht öffnete sich der Schleier zwischen den Welten und man konnte sich in World of WarCraft (Retail) auf dem Weg in die Schattenlande machen - ohne Zwischenpatch, ohne Server-Neustart und ohne allzu große Probleme. Schon längere Zeit vor dem "Launch" warteten zahlreiche Spieler am Spawnort von Hochlord Darion Mograine (in Stormwind), der den Handlungsstrang und das Szenario inkl. Schlund-Besuch lostrat.Video: WoW-Spieler warteten auf den Launch von Shadowlands (Uhrzeit: 23:36 Uhr)Der Start der achten Erweiterung ging relativ gut über die Bühne - jedenfalls in dem Realmpool, in dem der deutsche PvE-Server Gilneas beheimatet ist. Selbst 30 Minuten vor Release gab es keine Warteschlangen beim Login oder Verzögerungen im Battle.net. Passend zum Startschuss um Mitternacht traten dann aber kleinere Lags auf: Charaktere liefen auf der Stelle, manche Figuren waren erst spät sichtbar oder manche Charaktere verschwanden aufgrund des Phasing-Wechsels. Auch das Betreten des instanziierten Anfangsszenarios in der Eiskronenzitadelle dauerte etwas länger, so wartete ich über eine Minute im Ladebildschirm. Der Übergang in den Schlund war hingegen problemlos, obgleich dort zwei Quests fehlerhaft waren. Einmal reichte es aus, die Quest von einem Gruppenmitglied erneut geteilt zu bekommen. Das andere Mal musste eine Quest abgebrochen und neu angenommen werden, weil ein wichtiger Nicht-Spieler-Charakter durch Abwesenheit glänzte. Zudem fehlten bei manchen NPCs manchmal die Sprachsamples (Texte waren vorhanden), sie waren also stumm, obwohl sie bei anderen Mitspielern stimmhaft waren.Der größte Fehler trat bei mir nach dem Rundgang in Oribos und dem Übergang in das Gebiet Bastion auf. Beim Flug zwischen den Gebieten kam es zu einem Verbindungsabbruch zum Server und der Charakter landete auf einem Friedhof in Westfall (Azeroth) - wo auch sonst?! Mit "Wiederbelebungsnachwirkungen" ging es via Ruhestein wieder zurück nach Oribos, aber danach klappte der Übergang reibungslos. Bei anderen WoW-Spielern, in der Gilde und in der Freundesliste, traten dieser oder andere schwere Fehler nicht auf. Danach war das Questgeschehen bis ca. 2:30 Uhr ohne Probleme spielbar. Übrigens: Eine Quest im Ardenwald (Mottenschreck), die ein Flaschenhals sein konnte, wenn viele Spieler aktiv sind, ist über Nacht mit einem Hotfix angepasst worden.Nach drei Stunden hatte ein Spieler übrigens schon die Maximalstufe (60) erreicht. Laut Wowhead.com , wo man auch sehr viele und sehr gute Guides findet, heißt es, dass besagter Spieler mit einer kleinen Gruppe und einem Trick bei der Gruppenzusammenstellung das Dungeon "Die Nekrotische Schneise" so lange "abgefarmt" hat, bis die Höchststufe erreicht war. Auch ein Bug bei der Paktauswahl wurde behoben Wie geht es weiter?Während Blizzard die (wichtigen) wiederholbaren Endgame-Inhalte für die Pakt-Reputation und die herstellbaren legendären Gegenstände ohnehin erst am Mittwoch (25. November) freischalten wird, öffnet der erste Schlachtzug in Shadowlands (Schloss Nathria) die Tore am 9. Dezember. Mit der Eröffnung des Schlachtzugs fällt auch gleichzeitig der Startschuss der 1. Saison für Schlachtzüge, Mythische Dungeons (Schlüsselsteindungeons) und PvP in Shadowlands. Die Ebenen 4 bis 6 in Torghast öffnen am 9. Dezember ihre Pforten. Am 16. Dezember geht es mit den Ebenen 7 bis 8 weiter.Zeitplan der Schlachtzugsveröffentlichung (Europa):Letztes aktuelles Video: 30 Minuten vor dem Launch in Stormwind